Economia României a început să își recapete dinamica după o perioadă de încetinire, anunță Guvernul. Potrivit datelor oficiale, produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,8% în a doua jumătate a anului 2025, semnalând o revenire pe traiectorie ascendentă.

După un început de an 2025 marcat de creștere moderată, economia României a accelerat semnificativ în semestrul al doilea.

Trimestrul al III-lea a înregistrat o dinamică solidă a PIB-ului, susținută de valoarea adăugată reală în principalele sectoare economice. Această evoluție reflectă o consolidare a activității economice și o revenire a încrederii în mediul de afaceri.

”𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚̆. După un început de an moderat, economia a crescut mai puternic în a doua jumătate a lui 2025. Ritmul PIB s-a accelerat la 0,8%, iar trimestrul III a avut o dinamică solidă, bazată pe valoare adăugată reală în economie”, arată Guvernul României într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Economia României a înregistrat o evoluție lentă în 2025, crescând cu doar 0,6% pe întregul an, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistică. Aceasta marchează intrarea oficială a țării în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere economică.

O recesiune tehnică apare atunci când produsul intern brut (PIB-ul) scade pentru două trimestre consecutive, comparativ cu perioada precedentă. Spre deosebire de recesiunea „clasică”, care ia în calcul și alți indicatori precum ocuparea forței de muncă, producția industrială sau venitul disponibil, recesiunea tehnică este un semnal strict bazat pe dinamica PIB-ului.

Trimestrul al patrulea a fost cel mai afectat, înregistrând o creștere anuală de doar 0,1%, față de 1,7% în trimestrul precedent. În termeni trimestriali, economia a scăzut cu 1,9% față de trimestrul al treilea, care la rândul său a consemnat o scădere de 0,1%. Această contracție consecutivă confirmă oficial recesiunea tehnică.

Comparativ, România înregistrase o creștere anuală de 0,9% în 2024 și 2,3% în 2023, ceea ce arată încetinirea semnificativă a ritmului de creștere.

România a mai trecut prin astfel de perioade în trecut: