Emisiile generate de arderea combustibililor fosili vor atinge în 2025 cel mai ridicat nivel din istorie, potrivit celui mai recent raport Global Carbon Budget. Studiul, realizat de o echipă internațională de specialiști, arată că omenirea se apropie de un prag critic, în care limitarea creșterii temperaturii globale sub 1,5°C față de nivelurile preindustriale devine practic imposibilă.

Raportul, publicat înaintea conferinței climatice COP30 din Belem, în inima Amazonului, evidențiază o creștere a emisiilor de CO₂ din combustibili fosili cu 1,1% față de anul precedent. În pofida extinderii surselor regenerabile de energie, acestea nu reușesc încă să contrabalanseze cererea globală aflată în continuă expansiune. Estimările arată că totalul emisiilor provenite din petrol, gaze și cărbune va atinge 38,1 miliarde de tone de dioxid de carbon – un nou record absolut.

Pierre Friedlingstein, profesor la Universitatea din Exeter și coordonator al studiului, avertizează că bugetul global de carbon rămas pentru a păstra încălzirea sub 1,5°C este de doar 170 de miliarde de tone – echivalentul a patru ani de emisii la nivelul actual.

”Aceasta echivalează cu patru ani de emisii la rata actuală înainte ca bugetul pentru 1,5 °C să fie epuizat, ceea ce este practic imposibil”, a declarat Pierre Friedlingstein de la Universitatea Exeter din Marea Britanie, care a condus cercetarea.

Absența Statelor Unite de la reuniunea COP30, în pofida statutului de al doilea cel mai mare poluator al planetei, umbrește discuțiile privind viitorul politicilor climatice. În ciuda semnalelor tot mai clare că 2025 se anunță unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați, angajamentele statelor rămân sub așteptări.

”În ansamblu, lumea nu îşi îndeplineşte obiectivele”, a declarat Glen Peters, de la Centrul CICERO pentru Cercetări Internaţionale privind Clima, pentru AFP. ”Toată lumea trebuie să-şi aducă contribuţia, şi toţi trebuie să facă mai mult”.

Potrivit raportului, emisiile Chinei s-au menținut relativ stabile în 2025, în special cele provenite din arderea cărbunelui. Această tendință ar putea semnala începutul unei tranziții spre surse de energie mai curate, deși incertitudinea politică face imposibilă o concluzie definitivă.

În SUA, situația este inversă: creșterea cu 7,5% a emisiilor din cărbune – alimentată de scumpirea gazelor naturale – a inversat trendul descendent al ultimilor ani. De asemenea, iernile mai reci au dus la o cerere mai mare de energie pentru încălzire, contribuind la creșterea generală a emisiilor, tendință observată și în Uniunea Europeană.

India a înregistrat o creștere mai redusă a emisiilor de CO₂, grație unui sezon musonic timpuriu și expansiunii rapide a energiei regenerabile. În paralel, reducerea defrișărilor și diminuarea incendiilor forestiere din America de Sud – după perioadele extreme de secetă din 2023-2024, provocate de fenomenul El Niño – au contribuit la scăderea emisiilor nete asociate utilizării terenurilor.

Deși 35 de state au reușit să își reducă emisiile menținând totodată creșterea economică – de două ori mai multe decât în urmă cu un deceniu – progresele sunt departe de a fi suficiente. În total, emisiile globale, inclusiv cele provenite din terenuri, sunt estimate la 42,2 miliarde de tone pentru acest an, o ușoară scădere față de 2024, dar insuficientă pentru a schimba traiectoria actuală.

Raportul publicat în Earth System Science Data reprezintă un nou semnal de alarmă pentru liderii mondiali. Dacă ritmul actual al poluării se menține, avertizează autorii, fereastra de timp pentru menținerea încălzirii globale sub pragul de siguranță se va închide definitiv înainte de sfârșitul deceniului.