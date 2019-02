Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas a subliniat clar că oficialii Comisiei sunt sub jurisdicţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, nu de competenţa instanţelor naţionale.”Am înţeles din presă că autorităţile române au lansat o investigaţie penală. Desigur, nu comentăm, dar am dori să le reamintim autorităţilor române că toţi oficialii Comisiei Europene sunt sub jurisdicţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, autorităţile naţionale nu au nicio jurisdicţie în acest caz. Toţi oficialii europeni sunt acoperiţi de protocolul privind imunităţile şi privilegiile, ataşat Tratatului Uniunii Europene, semnat de toate statele membre, inclusiv de România. Daţi-mi voie să vă reamintesc că ieri ne-am exprimat o mare îngrijorare legată de starea statului de drept din România, în general”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Reacţia Comisiei vine după ce Secţia specială de investigare a magistraţilor a anunţat miercuri că a înregistrat o plângere penală depusă de către Lumea Justiţiei, publicaţia de casă a PSD, împotriva prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi a comisarului pe Justiţie, Vera Jourova. Înregistrarea plângerii penale nu înseamnă însă că cei vizaţi de acest demers au dosar penal, ci este doar un prim pas procedural înainte ca procurorii să decidă clasarea sesizării sau continuarea anchetei.

Potrivit news.ro, plângerea îi mai vizează şi pe procurorul general al României, Augustin Lazăr, şi pe şefa reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Cristea, ”pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, comunicare de informaţii false, toate în legătură cu falsificarea Raportului MCV”.