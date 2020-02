Specialiștii spun că ceaiul matcha poate cauza probleme de sănătate pe termen lung. Cu toate că ceaiul are un conținut bogat de antioxidanți, care stimulează metabolismul și încetinește sau oprește creșterea celulelor canceroase, medicii avertizează că ar putea cauza probleme de sănătate.

Potrivit specialiștilor, ceaiul matcha conține polifenoli, care pot împiedica apariția cancerului și bolilor de inimă, precum și regla nivelul glicemiei. Însă, alți specialiști susțin că ceaiul matcha conține plumb. Potrivit cercetărilor realizate de The New York Times, ceaiul verde matcha conține de aproximativ 30 de ori mai mult plumb decât ceaiul verde obișnuit.

În concluzie, se recomandă să beți doar o cană de ceai pe zi, potrivit Voxbiz.ro

Ceaiul de matcha, bogat în antioxidanți

Matcha conține antioxidanți și aminoacizi precum L-Theanine şi teina. L-Theanine este un aminoacid foarte puternic ce are un efect relaxant asupra organismului. În schimb, teina (cunoscută şi sub denumirea de cofeină din ceai) este cea care oferă energie şi concentrare.În plus, ceaiul conține 3.25mg de calciu, 1.85mg de vitamina C, 20.5 mg potasiu şi 274 mg de proteine ​​per porţie, alături de alte vitamine si antioxidanti .

American Journal of Clinical Nutrition a publicat un studiu în care precizau că extractul de ceai verde creşte energia, datorită concentraţiei de catechine, ce duce la intensificarea arderilor. De asemenea, ceaiul verde ține sub control glicemia și inhibă pofta de mâncare.

