Anamaria Prodan a anunțat, acum două zile, că se va retrage pentru o perioadă din televiziune, iar locul său la emisiunea ”Gospodar fără pereche” va rămâne liber.

Vedeta a declarat, în emisiunea lui Cătălin Măruță, că în locul său va veni o persoană la fel de puternică, ce îi va însura pe toți. Se pare că ar fi vorba despre Mihaela Rădulescu, precizează voxbiz.ro.

Conform propriilor declarații, Anamaria Prodan a luat această decizie pentru că ar petrece foarte puțin timp împreună cu fetele sale.

”Chiar dacă Sarah are 19 ani, are momente când vrea să stea cu mama. Mi-a spus şi profesoara că, de la 14 ani, e singură în America. Chiar are nevoie de mine, mai ales că va avea cel mai important meci de baschet din cariera ei. Mă bucur că producătorii m-au înţeles. Intru în perioada de transferuri, la fotbal. Noiembrie, decembrie, eu trebuie să muncesc, inclusiv ianuarie. Asta înseamnă să rup definitiv legătura cu familia, să filmez şi să fac fotbal. Nu îmi mai ajung 24 de ore“, a mărturisit vedeta – impresar.

”Nu plec niciodată de lângă voi și nici de lângă Gospodar Fără Pereche, numai că nu mai am timp. S-au decalat filmările. Trebuia să fiu aici în România pentru filmări.

Nu mai am cum, eu intru în perioada transferurilor la fotbal și atunci în noiembrie, decembrie, ianuarie, trebuie să muncesc. Nu am cum. Asta înseamnă să rup definitiv legătura cu familia, să nu mai apuc să-i văd pe ei absolut deloc, să filmez și să fac fotbal. Nu am cum, nu-mi ajung 24 de ore”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Te-ar putea interesa și: