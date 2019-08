Dr. Mihaela Bilic a avut o reacție dură, pe pagina sa de Facebook, la adresa Lygiei Alexandrescu, cunoscută îndeosebi dietelor pe care le scrie, în calitate de doctor. Ea i-a atras atenția că nu va tăcea până când țara întreagă nu va ști cine este cu adevărat. „Consultanță în nutriție puteți face nestingherită, consultații NU!! Și nu e o chestiune de semantică, ci de onoare. Profesională. Sau profesionistă?!”, a comentat Bilic.

„DREPTUL LA REPLICĂ

Puține sunt momentele din viața mea când rămân fără cuvinte, iar ăsta e unul dintre ele. Tot o premieră este și situația în care mă aflu: am fost dată în judecată pentru, citez, “publicarea unor comentarii defăimătoare” pe pagina personală de Facebook în datele de 26 și 28 februarie 2019. Cine este pretinsa victimă a comentariilor mele, pretins calomnioase? Nimeni alta decât Lygia Alexandrescu, nutriționista care ani la rând s-a afișat cu/ s-a bucurat de titulatura de “doctor/medic nutriționist”. Sau a evitat cu abilitate să corecteze percepția publică și a reprezentanților mass-media cu privire la calitatea profesională pe care (nu) o deține.

Ce amendam eu în respectivele postări? Faptul că doamna în cauză a lăsat să se înțeleagă că este medic, atât în ochii mass-mediei, care o prezenta ca atare în mod constant, cât și în ochii opiniei publice și ai posibililor pacienți/clienți. Acolo unde Colegiul Medicilor și Protecția Consumatorilor nu au avut autoritatea să intervină, am considerat că e de datoria mea să fac lumină în această poveste. Elementul declanșator al postării mele au fost declarațiile aberante făcute la Digi TV cu privire la pâine, aliment sfânt în concepția mea.

Ei bine, se pare că “doamnei doctor”, cum îi place să i se spună, aceste lămuriri i-au adus un prejudiciu nu atât de imagine, cât unul financiar. Pentru că nu o să vă vină să credeți, doamna doctor inginer chimist nutriționist sportiv îmi cere și despăgubiri financiare consistente. Asta pe lângă obligația pe care dorește să mi-o impună instanța de a retrage toate comentariile pretins defăimătoare și de a face, pe cheltuiala mea, o campanie în presă de “curățare” a imaginii sale.

Mă folosesc tot de această cale să-i răspund, citez, “singurei nutriționiste din țară acreditată de Comitetul Internațional Olimpic(?!?!)”:

Stimată doamnă doctor inginer chimist,

Activitatea dvs. în domeniul nutriției nu mă privește, atâta timp cât cei care vă trec pragul, fie oamenii care apelează la serviciile dvs., fie mass-media știu cu cine stau de vorbă, care vă sunt pregătirea și profesia reale. De asemenea, am recunoscut/admis mereu că sfaturi de nutriție poate să dea oricine, de la antrenorul sportiv până la bunica (care apropo, chiar știe multe despre mâncare).

Este însă o chestiune total distinctă să vă bucurați și să profitați de percepția deformată (creată și întreținută cu bună știință) a oamenilor care vă cred medic și care au încredere în dvs. pentru că v-au văzut la televizor (unde, ca din întâmplare, sunteți numită medic nutriționist). Acest fals mi se pare intolerabil.

Desigur, nefiind medic, nu ați depus jurământul lui Hipocrate și nici nu știți cât de mare responsabilitate îți revine atunci când ai grijă de viața și sănătatea oamenilor. Și apropo de medici, halatul alb, doamnă doctor inginer chimist, este prin definiție “uniforma” pe care o poartă absolvenții de medicină. Cei care fac Facultatea de Chimie pot purta halatul alb în laborator, unde se lucrează cu prafuri și substanțe, nicidecum cu oameni.

Conform documentelor atașate la plângerea făcută împotriva mea, sunteți licențiată în chimie și fizică la Facultatea de Chimie a Universității București, cu master în Științe Inginerești la Universitatea din Western Ontario și doctorat în Inginerie Chimică la Universitatea Politehnică București, fapt ce nu vă califică la acordarea de CONSULTAȚII, mai ales când e vorba de copii, femei gravide și persoane cu patologii diferite.

Nu, doamnă doctor inginer chimist, nu aveți dreptul să lăsați să se înțeleagă că sunteți medic sau să tolerați cu bună știință și satisfacție să fiți confundată cu un medic! Aveți bunul simț și decența de a vă recunoaște și afirma public, clar și limpede profesia. Sunt o mulțime de nutriționiști ne-medici care își fac treaba cu seriozitate și demnitate, asumându-și calitatea profesională și informându-și transparent și cu bună-credință clienții ce pregătire au.

Cât despre pretențiile dvs. de a vă reabilita imaginea în presă, o să vă dezamăgesc: eu nu-mi fac reclamă nici măcar mie, personal. Îmi pare rău că postările mele au determinat scăderea încasărilor dvs., probabil pacienții, care au aflat că nu sunteți medic, au renunțat să vă mai asculte sfaturile. Pardon, trebuie să spun “clienți”, pacienți au doar cei care prestează activitate medicală, deci nu e cazul dvs. Însă dacă ați fi fost medic ați fi știut că relația dintre pacient și medic se bazează, mai presus de toate, pe încredere. Or, în cazul dumneavoastră, înșelarea încrederii oamenilor este cea care v-a condus la pierderea clienților și nu postarea mea de pe Facebook. Nu am stat la ușa clinicii dvs. ca să îi opresc pe oameni (sau televiziunile) să intre (cum vă plângeți judecătorilor), ei au luat singuri decizia să vă părăsească. Nu o să vă despăgubesc eu pentru asta, mai ales că în ultimii ani nu am mai făcut consultații individuale cu pacienții, ci am ales să transmit tot ce știu, să fac educație în nutriție.

Cu siguranță justiția va lămuri această situație, între timp fiecare dintre noi este liberă să-și desfășoare activitatea așa cum consideră mai bine, cum îi dictează conștiința. Iar dacă dvs, doamna doctor inginer chimist-nutriționist, vă simțiți amenințată de vorbele mele, nu pot să spun decât că-mi pare rău, dar asta îmi confirmă faptul că am atins un subiect sensibil.

Nu o să tac până când țara întreagă nu va ști cine sunteți cu adevărat. Consultanță în nutriție puteți face nestingherită, consultații NU!! Și nu e o chestiune de semantică, ci de onoare. Profesională. Sau profesionistă?!

P. S.

Iar dacă voi, dragi cititori, s-a întâmplat să fiți induși în eroare de doamna doctor inginer chimist nutriționist Lygia Alexandrescu, vă rog să-mi scrieți. Promit să nu mai las pe nimeni să pățească asta!

