Așa nu l-ai mai văzut niciodată. Lucrurile iau o turnură incredibilă pentru Mircea Radu. După ce a acceptat să prezinte o nouă emisiune, vedeta este din ce în ce mai prezentă la evenimentele mondene autohtone.

Mircea Radu, pe scenă, alături de Andra

Mircea Radu a fost surprins pe scenă, alături de celebra Andra. A fost prima apariție de acest fel pentru celebrul prezentator. Acesta a făcut parte din minunatul concert caritabil, pe care soția lui Cătălin Măruță l-a susținut la Opera Națională. Cei doi au cântat It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, iar realizatorul s-a descurcat de minune, conform voxbiz.ro.

Nu doar Mircea Radu a fost pe scenă alături de Andra, la Opera Națională. Alături de ea s-a mai aflat și fiica sa, Eva Maria. Cele două au cântat colindul “Deschide ușa, creștine”.

Mircea Badea revine pe sticlă

Iubitul prezentator TV revine pe micile ecrane cu o emisiune la TVR. Este vorba despre „Down the road. Aventura”. „Cred că „Down the road. Aventura” va fi un „hit”. Dincolo de asta, va fi un program iubit de telespectatori, pentru că putem fi martori la aventura vieţii unor tineri. Plecăm într-o excursie, în care nu contează destinaţia, ci doar călătoria. În decursul celor opt zile în care vom fi împreună, ne vom distra, vom râde, vom plânge şi ne vom emoţiona.

Vom trece prin toate stările de la bucurie la tristeţe, de la reţinere la voinţă şi curaj. La început, mi-am zis că voi fi alături de tineri în călătoria vieţii lor. Apoi, mi-am dat seama că ei m-au luat pe mine în călătoria vieţii mele, într-o călătorie interioară a celui care sunt şi a celui care cu siguranţă am devenit după întâlnirea cu prietenii mei speciali,” a declarat Mircea Radu.

