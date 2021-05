Afaceristul Avram Ion, care a deținut cel mai mare lanț de supermarketuri autohton, o fabrică de pâine, un restaurant și se lansase și pe piața imobiliară a avut o relație nu tocami fericită cu una dintre bănci. Potrivit discoverproject.ro în 2007, el a început să se împrumute la bănci. Una l-a convins cu o ofertă de nerefuzat apoi i-a luat afacerile. Sursa menționată susține că acestea au fost transferate unui vehicul financiar propriu din Dubai. “Afacerile antreprenorului român au fost vândute altor entități din cadrul grupului Credit Europe/Fiba Group pentru a fi revândute pe piața românească către companii cu același acționariat cu banca”, susține sursa mențioantă.

Acum Credit Europe Bank România SA, banca care îl împrumutase pe Avram Ion, și vehiculul financiar din Dubai sunt anchetate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. În tot acest timp, acționarii Credit Europe Bank România SA au pus, gratuit, pentru cinci ani, la dispoziția statului român spații pentru găzduirea unor birouri ale serviciului pașapoarte.

Prejudiciul cauzat lui Avram este, potrivit procurorilor, de circa 90 milioane de euro, iar bugetului de stat de 50 milioane de euro. Schema aplicată lui Avram nu e singulară. Mai mulți oameni de afaceri autohtoni s-au plâns procurorilor că le-a fost aplicată aceeași schemă de către Credit Europe Bank România.

Adevărul din spatele relației lui Avram cu banca

Mai mult schema este extinsă la nivelul a mii de persoane fizice.

La zece ani de la începutul relației de afaceri dintre Avram și bancă, procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) decid să pună sub acuzare Credit Europe Bank România SA, Credit Plus (Gulf) Ltd și pe directoarea sucursalei Otopeni, Totu (Gongu) Cristina.

Anul trecut au extins urmărirea penală împotriva celor două instituții de creditare acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

“Au început să-mi dea credite etichetate drept contract de limită de creditare dar care erau, de fapt, credite ipotecare. Pe măsură ce construiam proiectul imobiliar, bazându-se pe o serie de clauze abuzive, și prin nerespectarea sensului inițial al creditării au refuzat să-mi mai dea bani. Așa că m-am trezit cu proiectele aproape gata, cu avansurile luate de la proprietari dar în imposibilitatea de a le finaliza din cauza refuzului băncii de a continua finanțarea. Așa că au devenit administratorii firmei care dezvolta proiectul imobiliar“, a povestit Avram

Sursă foto: Dreamstime