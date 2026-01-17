Premierul Ilie Bolojan a subliniat, de la Botoșani, că cel mai important obiectiv de investiții al României în acest an este absorbția celor zece miliarde de euro din PNRR, respectiv finalizarea proiectelor până în august pentru a nu pierde granturile și pentru ca împrumuturile să fie valorificate complet.

„Pentru România, cel mai important capitol de investiții anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR pentru care trebuie finalizată absorbția până în august, în așa fel încât să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate”, a declarat Ilie Bolojan, aflat la Botoșani.

Premierul a discutat cu autoritățile județene mai multe subiecte, inclusiv legate de conectivitatea zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi. Recent, Comisia Europeană a aprobat Programul SAFE pentru România, care alocă 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă. Alte teme abordate au vizat proiectele de investiții, inclusiv cele din cadrul programului Anghel Saligny și PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a discutat despre reducerile recente aplicate în administrația locală, taxele locale și alte blocaje administrative, precum și despre măsurile prin care Guvernul poate sprijini funcționarea eficientă a administrației.