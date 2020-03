Nu vedem foarte multe femei într-un business care pare mai degrabă destinat bărbaților. Și totuși, care este povestea ta și a business-ului Kadra? Cum a început totul?

Și eu și ceilalți doi parteneri ai mei, Radu Opriș și Monica Sagmar, suntem cu toții ingineri la bază. (Radu Opriș – inginer constructor, a absolvit Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca, Monica Sagmar – inginer, a absolvit Facultatea de Industrie Ușoară Iași, Andreea Strugaru – inginer automatist, am absolvit Facultatea de Automatizări și Calculatoare din Cluj-Napoca). Iar ideea businessului ne-a venit într-un concediu, când am fost pur și simplu fascinați de felul în care funcționau ușile, sistemele de acces în multe dintre clădirile văzute acolo. Asta se întâmpla puțin după anii `90. Am plecat cu multe întrebări legate de cum am putea face să aducem aceste inovații și la noi în țară, astfel încât să nu mai deschidem ușile cu umărul sau mâinile, să nu mai fie necesar să ne dăm jos din mașină pentru a deschide porțile sau ușile garajelor. Am plecat cu multe întrebări, dar și cu dorința, sau mai degrabă visul, de a aduce construcţiile din România la acelaşi nivel cu cele din Occident.

Nu ne-am întors în țară și ne-am apucat imediat de treabă, ci mai întâi a urmat o perioadă în care am încercat să ne punem la curent cu ceea ce se întâmpla în lume, să ne familiarizăm cu domeniul. Au fost multe vizite la târgurile de specialitate din Italia și Germania, pe parcursul cărora am inițiat discuții cu potențiali parteneri, dar și pentru a ne pune la punct cu noutățile, tendințele și dificultățile unui astfel de business. Când, în cele din urmă, ne-am hotărât să dăm drumul afacerii, am pornit inițial prin a importa marfă. O bună perioadă am funcționat doar în patru oameni – noi trei și un șofer – și ne-am desfășurat activitatea într-un birou mic, închiriat pe o sumă la fel de mică. Dar a fost o perioadă foarte frumoasă, de care ne aducem aminte cu mare drag.

Anul trecut, societatea voastră a trecut printr-un rebranding. De ce ați simțit nevoia să faceți asta? Nu v-a fost teamă ca nu cumva să vă confuzați clienții, partenerii?

Nu, nu ne-am temut de acest lucru pentru că unul dintre motivele pentru care am luat în calcul ca Aluterm Group să devină Kadra a pornit și de la faptul că de multe ori clienţii care luau contact cu reprezentantul unei divizii ajungeau, în cele din urmă, să solicite soluţiile companiei și pe alte segmente. Astfel, ne-am dat seama că se impune o integrare a celor trei divizii de activitate (Siatec, Parkomatic și Makroplast) într-un singur proces de business, care să funcționeaze sinergic.

Ce vă diferențiază față de competitorii voștri, care oferă și ei clienţilor soluţiile automatizate de acces în clădiri, spaţii publice sau rezidenţiale?

Diferențierea vine mai ales din faptul că noi nu vindem doar un produs, ci încercăm totodată să găsim cea mai bună variantă de răspuns la nevoile beneficiarului. Nu suntem aici să instalăm căi de acces automatizate, ci pentru a-i găsi clientului cea mai bună variantă pentru necesitățile sale. Iar acest lucru înseamnă personalizare, croială pe măsura nevoilor fiecăruia. În plus, asigurăm consultanță și mentenanță pe toată durata de viață a produsului, dacă clientul dorește acest lucru. Odată sistemul de management al parcării instalat sau ușa automată pusă în funcțiune, pare că proiectul s-a încheiat, însă toate soluțiile noastre au un puternic caracter tehnic și necesită întreținere, iar noi suntem aici pentru sprijin real.

Trecem prin vremuri dificile, iar unele dintre produsele voastre pot face în aceste zile diferența. Și aici mă refer la sistemele de închidere etanșe, care contribuie la mediul steril atât de important în spitale, clinici, farmacii, dar nu numai. Cât de important este ca toate unitățile medicale care se construiesc să prevadă încă din faza de proiecție și execuție astfel de sisteme?

Într-adevăr, ușile automate oferă acest mare beneficiu al faptului că ne scutesc de a atinge cu mâna clanțele. Dacă ne gândim bine, clanța unei uși reprezintă, acum când vorbim, una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea publică. O persoană infectată, care pune mâna pe uși (la intrările în magazine, la intrarile în farmacii, la intrările în spitale, oricare alt loc public) riscă să-i contamineze pe toți cei care pun mâna pe ușile respective în urma lui. Tocmai de aceea, ușa automată este singura soluție igienică de acces. Asta, fără să luăm în calcul celelalte beneficii pe care le oferă: comoditatea și siguranța accesului. În momente dramatice, ușile automate se deschid rapid în cazuri de urgență, prin conectarea la centrala de incendiu, asigurând controlul total, dacă este, bineînțeles, accesorizată corespunzător.

În portofoliul nostru se găsesc uși specifice pentru spitale, precum: ușa ermetică automată (folosită la intrarea în sălile de operații, sălile de terapie intensivă, laboratoare, oricare alte spații medicale în care nu este permisă atingerea ușii cu mâinile de către personalul medical sau în care se lucrează cu atmosferă controlată, în scopul necontaminării spațiilor cu agenți patogeni) și ușa ”curată” de salon (expresie folosită pentru spații în care curățenia se face după reguli stricte). Ce presupune această ușă? Pe scurt, presupune ca toate suprafețele să fie coplanare și toate muchiile drepte. Ușa este acoperită cu un material de înaltă densitate, care permite curățarea cu substanțe foarte agresive, accesorizată astfel încât să etanșeze pe toate cele 4 laturi, cu toc metalic, rezistent la loviturile cu patul de spital.

Concluzia este ca în spațiile unde există risc de contaminare crescut, e necesar să avem uși care să contribuie la diminuarea acestui risc.

Care sunt proiectele funcționale pe care le-ați implementat în cei 25 de ani de când sunteți pe piață și de care sunteți cei mai mândri?

Pe poza de parcări și sisteme automatizate de parcare aș începe cu unul dintre cele mai mari, respectiv City Park Mall Constanța, unde avem 2.500 de locuri de parcare cu multiple intrări și ieșiri, multe puncte de plată, acces în și din bulevarde aglomerate; apoi, la un număr de peste 2.000 de locuri una dintre cele mai importante clădiri de birouri din România, The Office Cluj, cu un flux foarte mare de mașini în anumite intervale orare, accesul acestora făcându-se major prin intermediul LPR (recunoaștere număr de înmatriculare). Aș aminti apoi cea mai securizată parcare de tiruri din Europa de est, A&O Truck, clasificată 4 lacăte, aici integrând sisteme de siguranță auto dintre cele mai complexe existente în Europa; nu mai puțin de 5 aeroporturi în România și enumerarea ar putea continua.

De asemenea, am fost primii care au introdus plata cu cardul la automatele de plată ale parcărilor. Pentru asta am dezvoltat un proiect împreună cu o importantă banca românească. Această dezvoltare ne-a diferențiat puternic de competitorii noștri, asigurându-ne un avans de 2 ani. Am adus în România prima ușa rotativă din bronz și, din câte știm, suntem singurii care au reușit, în colaborare cu partenerul nostru RECORD, să obțină o soluție atât de rafinată și sofisticată, în același timp. Am proiectat o ușa curată pentru saloanele spitalelor și am încheiat un parteneriat cu o mare fabrică europeană de uși, care o produce după proiectul nostru. Ca să enumerăm doar câteva dintre proiectele cu care ne mândrim.

Care este sfatul dumneavoastră pentru o tânără/un tânăr care își începe acum parcursul profesional?

Sfatul meu este acela de a nu se da bătuți de la început. Nu e nimic ușor, dar nici nu există „nu se poate”. Aud mulți tineri care cred că nu poți reuși în viața profesională dacă nu ai „relații”. Nimic mai fals. Important e să ai dorința de a învăța și de a reușit. Dar cel mai important dintre toate este startul. Parcursul profesional trebuie în primul rând început. Poate că în momentul în care pornești la drum nu ai un obiectiv precis în minte, dar el se va revela pe parcurs. Important este să fii în mijlocul lucrurilor și să furi meserie de la profesioniștii cu experiență. Cu ceea ce ai furat și cu ceea ce ai învățat pe perioada studiilor, îți vei concepe propriul plan pentru reușita profesională.

Te-ar putea interesa și: