O vacanță exotică

Irina Rimes a abandonat frigul și a plecat într-o vacanță exotică, în Insula Chale din sud-estul statului african Kenya, unde se bucură de soare, apă turcoaz, nisip fin, și compania iubitului, potrivit voxbiz.ro

Cei doi au apărut și în câteva imagini din vacanță, într-o ipostază hazlie. În baia din căsuța de pe plajă, Irina a descoperit un gândac imens, așa că iubitul i-a sărit în ajutor pentru a o scăpa de insectă, însă fără foarte mare succes. Solista a filmat întreaga scenă și a pus-o pe Internet, semn că nu-și mai ascunde deloc relația.

Irina Rimes a fost căsătorită

Pe când avea 22 de ani, Irina a decis să se căsătorească cu Andi Bănică, bărbatul pe care-l iubea. Relația lor s-a sfârșit, însă legătura profesională a continuat, cei doi fiind colegi la casa de discuri.

„Prima mea dragoste a fost și cea mai importantă. Am mai ieșit, dar nu am avut multe relații. Eu am scris când eram mică și am început să scriu când eram în eram în România. Eu și Andi, el a fost cel pe care l-am iubit mult. Cu care m-am și căsătorit la vârsta de 22 de ani. Atunci era totul foarte clar. MI-a fost foarte greu să mă acomodez în București. Între mine și Andi nu știu ce nu a mai mers. Uneori te îndrăgostești de un om rău și îți place. Îmi lipsesc lucrurile bărbătești din viața mea”, a declarat Irina Rimes într-o emisiune radio moderată de Andreea Esca la Europa FM.

