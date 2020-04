„L-am ascultat cu mare atentie pe dl Iohannis cand explica motivele pentru care este necesara prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile. Am vazut un Presedinte panicat care, in foarte multe cuvinte – deloc obisnuit pentru dl Iohannis, incerca sa ne convinga de gravitatea situatiei. Suntem de acord cu totii ca nu suntem in cea mai buna perioada a vietii noastre, dar este clar ca panica Presedintelui nu vine din datele publice la care avem toti acces, ci din niste date pe care autoritatile le tin ascunse de noi, dar nu le pot tine departe de institutia prezidentiala. Sper.

Cred ca dl Iohannis a vazut ca cifrele pe care autoritatile le comunica sunt doar praf in ochii opiniei publice. Cred ca si Presedintele a realizat ca 66.000 de testari nu inseamna 66.000 de persoane, ci mai putin. Mult mai putin. Adica, in jur de 22.000 romani au fost testati. Si daca la 22.000 de romani testati cifra celor imbolnaviti este de peste 6.600, atunci situatia este cu adevarat dramatica. Pentru ca asta inseamna ca unul din trei romani testati a fost gasit infectat cu coronavirus. Nu vreau sa fac eu calculul pentru a vedea cati romani din cei peste 20 milioane ar putea fi bolnavi de coronavirus. Dar probabil ca dl Iohannis a facut acest calcul, de unde si aceasta panica”, declară acesta pe Facebook.

Acuzații dure lansate într-un moment sensibil

„In loc ca Presedintele sa ne spuna cinstit care e situatia, sa-si asume ca a ratat startul luptei impotriva virusului, sa accepte ca situatia e dramatica in mediul rural si in randul personalului medical si ca e nevoie sa stim adevarul pentru a ne putea pazi, dl Iohannis prefera solutia propagandei pe care guvernul Orban a luat-o in brate. Este clar ca ceea ce ne spun autoritatile este doar varful unui iceberg de care ei nu au habar cum arata in adancime. Si, din cauza ca nu testeaza suficient, nu vor sti niciodata cat de mare este acest iceberg sau, cand il vor vedea, va fi prea tarziu pentru noi!

Nu pot sprijini actiunile unei administratii care nu este onesta fata de cetatenii ei, pentru ca eu nu cred ca o tara poate fi condusa cu minciuna. Cum se zice: poate poti minti o persoana tot timpul sau mai multe persoane un timp, dar nu poti sa-i minti pe toti, tot timpul!

Am fost primul care i-am spus dlui Iohannis sa lase alegerile anticipate si sa se aplece asupra epidemiei de coronavirus care batea la portile Romaniei. Am fost printre primii care am spus ca e nevoie cat mai repede de obligativitatea masurii de izolare ca masura cea mai eficienta de limitare a raspandirii. Tot asa cum, acum, cred ca masura distantarii sociale si a purtarii mastii de protectie in public vor fi doua lucruri carora va trebui sa le facem loc in viata noastra.

Deci, nu eu m-am schimbat de la “coronavirusul este doar o gripa usoara, cu dureri in gat si febra usoara” la “stati acasă pentru a nu ajunge pe un pat de spital”! Asta ca sa stim fiecare ce am facut si cui i se potriveste mai bine definitia de inconstient”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.