Lanțul de farmacii Dona este unul dintre cele ami importante de pe piața românească. Lanțul Dona numără 330 de farmacii distribuite pe tot teritoriul României.

În legătură cu lipsurile care s-au înregistrat în farmacii legate de declanșarea pandeiei de COVID – 19, CEO-ul Dona a spus: ”Ne străduim să oferim cel mai bun serviciu din punct de vedere farmaceutic. Apropo de lipsa de Euthyrox, un medicament în continuare deficitar, prin niște procedure interne, reușim cumva să mulțumim majoritatea pacienților care ne trec pragul. (…) Problemele pleacă de la producători și se regăsesc pe tot lanțul de distribuție. (…) Noi ne străduim să ținem un contact direct cu pacientul și să-l ținem la current cu toată logistica existentă”.

”Am fost un pic luați prin surprindere, dar odată ce am implementat recomandările Ministerului Sănătății, ne-am putut baza pe întreg colectivul. În martie, a fost un vârf de vânzări, apoi a mai scăzut, apoi am mai operat și niște modificări vizvi de programele farmaciilor în contextual stării de urgență. (…)”, a precizat Ungureanu. ”O abordare unitară pentru toate Casele teritoriale, să aibă același mod de implemetarea a deciziei, asta ne-ar ajuta într-adevăr. Altel, în teritoriu, fiecare înțelege ce vrea, implementează cum vrea. (…) Ne-ar ajuta o politică centralizată, să știm că funcționaăm la fel în toate județele ”, a mai punctat Mihaela Ungureanu.

Mihaela Ungureanu vine și cu o veste foarte bună pentru toți românii. ”De la anul, toată vaccinarea antigripală se va face în farmacie. Vrem, nu vrem, farmacia este principalul punct de ajutor și suport al pacientului, mai ales în perioada acestei pandemii când a fost restricționat accesul la medicul de familei și la ambulatoriu, pacientul a venit, totuși, în farmacie. Iar dacă în farmacie trebuie să aibă parte de o consiliere de specialitate corespunzătoare. De aceea, noi investim mult în pregătirea farmaciștilor, în updatarea cu toate informațiile de specialitate”, ne-a declarat CEO-ul Dona.

Întreaga emisiune poate fi urmărită aici: