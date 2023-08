Un scandal de proporții a izbucnit zilele trecute între câteva interprete de muzică populare cunoscute in România. Angela Rusu le-a caracterizat pe colegele sale de breaslă într-un mod deloc frumos în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Elena Merișoreanu este doar una dintre cele pe care Angela Rusu le-a jignit. Acesta a reacționat foarte dur la cele spuse de Angela Rusu.

”Angela Rusu face asta ca să iasă și ea din umbră, n-am văzut-o afișată pe nicăieri, la modă sunt acum Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău, în Ardeal, ele rup, acolo, au toate evenimentele. Spectacolele și nunțile se fac după cum au ele liber.

Asta e schimbarea, evoluția, Georgiana și Vlăduța cântă folclor autentic și poartă cu mare sfințenie costumul popular. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoasă, dar dacă dai telefon în radio și întrebi ce piese are cred că tragi linie!”, declarase marea interpretă de muzică populară, după ce Angela Rusu o acuzase că nu are talent.

Gheorghe Turda intervine în scandalul momentului

Interpretul Gheorghe Turda a intervenit în scandal și îi ia apărarea Elenei Merișoreanu pe care o consideră o adevărată artistă. Mai mult, cei doi au avut și o relație la un moment dat.

”Elena Merișoreanu s-a lansat, deodată cu mine, la Rapsodia, nu poți să spui despre Elena Merișoreanu că nu are talent sau că nu are repertoriu, din moment ce a avut o așa mare carieră.

Dacă n-ar fi avut voce, n-ar fi rezistat în pleiada de artiști, cu Ion Dolănescu, Maria Ciobanu, Irina Loghin, noi am fost colegi vreo 40 de ani. Angela Rusu are un repertoriu pe care nu îl pot comenta, are alte piese, față de Elena Merișoreanu, nu se poate face o paralelă între ele.

Cu Angela m-am întâlnit de 2-3 ori, așa, pasager, n-am avut turnee cu ea. Din cauza un facil succes, solistele ca ea se mai abat de la ținutele scenice, care se impun, scena nu iartă, dar, dacă fac astfel de abateri, să renunțe la costumul popular, este treaba lor!”, a declarat Gheorghe Turda pentru playtech.ro.

Gheorghe Turda, critici la adresa lui Cătălin Măruță

Interpretul de muzică populară nu l-a lăsat la o parte nici pe Cătălin Măruță despre care spune că provoacă scandaluri între vedete doar pentru audiențe. El a mai spus că la fel de vinovate sunt și vedetele care vin la el în emisiune și îi cad în plasă.

”Știți cine e de vină, în treaba asta? Și Măruță e de vină, că le încaieră, desigur, dar și ele. Nu trebuie să mai accepte acest gen de emisiuni, m-au invitat și mine, nu mă interesează, eu dau cu flit la astfel de provocări.

Nu e normal să ne certăm noi între noi, artiștii, scena e sacră, nu are voie să fie întinată de nimeni. Cătălin Măruță a mai încăierat-o pe Elena Merișoreanu și cu Maria Dragomiroiu.

Părerea mea este că scena este sacră și nu are voie nimeni să-și bată joc de publicul care ne admiră”, a mai spus el.

Nu în ultimul rând, el a mai spus pentru sursa anterior citată că se pregătește pentru un eveniment care va avea loc vineri, la Ploiești.

”Vineri voi cânta la Ploiești, unde se dezvelește statuia lui Vlad Țepeș. La ora 10.00 voi cânta Imnul României, varianta de protocol, în ținută de general. Vor fi prezenți la eveniment mulți români, iubitori de patrie și de istorie, așa cum sunt și eu”, a mai spus el.