Chef Florin Dumitrescu, unul dintre foştii jurați de la „Chefi la Cuţite”, a vorbit despre situaţia cu Antena Group. S-a văzut în imposibilitatea de a vorbi și de a se apăra în spațiul public din cauza contractului de confidenţialitate pe care l-a încheiat cu trustul media.

Se află într-o „zonă ambiguă”, în care și-a pierdut dreptul la liberă exprimare, dreptul de a fi el însuși și toate celelalte drepturi, doar pentru că a semnat un contract. Pe scurt, situația actuală este dificilă și complicată. Nu poate reacționa public la acuzele aduse de diverși oameni. Îl deranjează această situație, dar știe că Dumnezeu va judeca tot răul care i se face în mod gratuit și din răzbunare.

Este dezamăgit că, în cei nouă ani de muncă, simte că eforturile sale au fost șterse cu buretele. Ba mai mult, a simțit că nu a existat profesional în acești ani. A făcut multe compromisuri pe care nimeni nu le cunoaște, doar pentru că a avut un contract semnat.

Interpretare pe care o va decide judecătorul de partea cui este dreptatea, de partea angajatorului sau de partea mea. Nu pot nici să reacţionez public la băţul băgat prin gard de diverşi oameni sau diverse articole. Bă, dar începe să deranjeze un pic. Şi de-aia spun: Dumnezeu e sus şi vede. Şi tot răul ăsta pe care îl fac unii oameni, gratuit şi din simplă răzbunare se va întoarce împotriva lui. Eu, personal, vă spun sincer, timp de nouă ani de zile am crezut că am lucrat într-un loc mişto şi mi-am dedicat aceşti ultimi nouă ani cu speranţa că fac bine.

„Mi se pare că e aşa într-o zonă din asta super gri în care eu, ca persoană, mi-am pierdut dreptul la liberă exprimare, mi-am pierdut dreptul de a fi cine sunt, mi-am pierdut toate drepturile posibile, doar pentru că am semnat un contract. E un pic dubios şi un pic cam greu de dus. Ca să ştiţi, să înţelegeţi situaţia prin care trec, am două procese pe rol. În civil. Pentru, să spunem aşa, interpretarea unor clauze din contract.

În toamna anului trecut, Antena Group i-a înlocuit pe cei trei bucătari chefi, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. La scurt timp după aceea, i-a dat în judecată. A inițiat câte două procese pentru fiecare dintre ei. Procesele sunt încă în desfășurare. Pentru unele dintre ele nu s-a stabilit încă un prim termen de judecată.

Florin Dumitrescu le-a explicat admiratorilor săi că sunt multe aspecte pe care nu le poate clarifica, fără a fi ulterior acuzat. Se confruntă cu procese în desfășurare și cu amenințări din partea avocaților Antena Group. Trece printr-o situație sensibilă.

Este deranjat de situația în care se află. Libertatea de exprimare pare să fie limitată pentru unii, iar egalitatea în acest sens nu există pentru toți.

A fost devotat la locul de muncă. Este dezamăgit că eforturile sale profesionale par să fie negate. A făcut multe sacrificii pentru acel loc de muncă, doar pentru că a avut un contract semnat.

„Sunt foarte multe chestii de clarificat şi sunt multe aspecte pe care nu le pot clarifica fără să fiu apoi acuzat de cine ştie ce. În condiţiile în care mă aflu acum, cu procesul pe rol, cu ameninţări de la avocat, cred că nici ameninţări nu pot să spun, cu notificările pe care le tot primesc de la avocaţii fostului trust cu care am colaborat. E sensibilă povestea.

Nu ştiu cum să fac legătură cu toate articolele negative din presă din ultima perioadă şi cu toate conturile de TikTok care mă dau divorţat de familie şi în care apar tot felul de probleme personale care nici măcar nu sunt reale, cu situaţia în care ne aflăm. Nici nu ştiu, am voie sau nu am voie să fac legătura, am voie sau nu am voie să fac acest filmuleţ public.

