Euroins Romania Asigurare Reasigurare, una dintre cele mai mari companii de pe piata romaneasca a primit astfel o amenda usturatoare de 600.000 de lei.

Care au fost neregulile depistate de ASF?

Actiunile de control ale ASF au scos la iveala deficiente la nivelul modului de calculare a rezervelor tehnice pana pe 31 martie 2020. Mai mult, Euroins nu a inregistrat in mod corect operatiunile ce privesc recunoasterea comisioanelor obtinute din reasigurari.

Nereguli au fost gasite si in ceea ce priveste nerespectarea legislatiei Solvabilitatii II, prin care este reglementat modul in care pot fi determinate si raportate elementele de fonduri propria de baza: acestea ar trebui in mod normal sa acopere cerinta de capital legata de solvabilitate si, in acelasi timp cerinta minima de capital.

Care au fost sanctiunile aplicate?

La finalul controalelor realizate la Euroins, ASF a sanctionat compania cu 1,5 milioane de lei. Mai mult, directorul general si directorul executiv au fost sanctionati si ei, fiecare cu cate 100.000 de lei si, in acelasi timp li s-a retras aprobarea din partea ASF.

Pe langa faptul ca trebuie sa plateasca amenzile in cauza, Euroins trebuie sa transmita in mod obligatoriu ASF-ului un plan de finantare si redresare, din care sa reiasa foarte clar indicatorii de solvabilitate. Compania este obligata inclusiv sa modifice tarifele pentru asigurarile RCA in decurs de 90 de zile din momentul in care i-a fost comunicata decizia oficiala.

Si alte firme care ofera RCA ieftin au fost sanctionate

Pe langa Euroins, ASF a amendat si alt societati care comercializeaza RCA ieftin. Acestea sunt Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A (inainte a fost cunoscuta sub numele de Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.) si Titan Broker de Asigurare S.R.L. Ambele au primit sanctiuni in valoare de cate 5.000 de lei. Firmele au incalcat prevederile art.11, alineat 14 din Legea nr. 236/2018 care priveste distributia de asigurari. Cat despre BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., aceasta companie a primit doar un avertisment.

Euroins a anuntat ca va contesta masurile luate de ASF

Reprezentantii Euroins au anuntat in mod public faptul ca se declara surprinsi de masurile luate de ASF si ca vor contesta sanctiunile ce le-au fost aplicate. Firma de asigurari ar avea la dispozitie mai multe optiuni legale prin care poate obiecta si poate cere anularea amenzilor.

