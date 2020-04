Cu toate acestea, avem cel mai bun lucru pe care îl putem împărtăși cu voi. Așadar, ia-ți ceva de băut (sau ceva mai puternic), pentru că astăzi vă vom arăta câteva sfaturi și trucuri la cazino online casinoHEX.ro. Este posibil să nu vă putem transforma într-un milionar, dar cu siguranță vă vom trimite în direcția corectă.

Vă întrebați cum să câștigați la sloturile online? – Strategie de castig

Cum să câștigi la sloturi este probabil una dintre cele mai adresate întrebări din istoria jocurilor de noroc. Suntem siguri că de-a lungul anilor, au existat mulți jucători, site-uri web, companii care pretind că au răspunsuri pentru a ajunge la faimosul milion de dolari! Dar, de fapt, nu există o modalitate garantată de a câștiga decât dacă îți cunoști cu adevărat norocul și capacitățile de parior, iar noi suntem de părere că dacă ai fi avut capacități formidabile de gambling, nu ai fi ajuns pe acest articol.

Așadar, astăzi nu suntem pe cale să vă oferim nicio strategie care să vă piardă timpul, doar vă vom oferi sfaturi de cazinou online care v-ar putea ajuta în căutarea dvs. de câștiguri suplimentare. Ceea ce trebuie să vă amintiți este că sfaturile noastre de cazinou și trucurile pe care vi le vom explica semnifică doar acest lucru. O serie de sfaturi și trucuri care nu reprezintă o modalitate garantată de a câștiga. Când vă întrebați cum să jucați sloturi și să câștigați, puteți folosi sfaturile noastre pentru cazinou pentru a avea câteva noțiuni de bază, dar restul depinde de dvs.

Puteți utiliza sfaturile și trucurile noastre pentru cazinou online pentru a vă ajuta să încercați să câștigați, dar în cele din urmă, este vorba numai despre deciziile pe care le luați și de noroc.

Nu veți găsi niciodată o strategie care să vă garanteze câștigarea pe sloturi, indiferent de ce ați citit deja în altă parte. Deci, înainte de a începe, dacă ai citit o strategie „îmbogățește-te rapid”, este probabil fals. Să aruncăm o privire la primul sfat pe care îl avem despre cum să jucăm și să câștigăm pe sloturi.

Alegeți sloturi online cu cel mai mare RTP

Așa cum am spus, nu vă putem învăța cum să câștigați pe sloturi cu fructe, dar vă putem învăța care jocuri au o rată de plată mai mare decât altele. De asemenea, cunoscut sub numele de jocuri Return to Player (RTP), acesta este exprimat în procente.

Așadar, când vă întrebați cum să câștigați la sloturi, acesta este primul nostru sfat. Toate jocurile de slot vor avea un RTP, care este un procent teoretic preconizat, pe care un anumit joc pe site-urile cazinourilor vi le plătește de-a lungul vieții sale. De asemenea, vă ajută să determinați care este rata în care slotul vă va returna câștigurile.

Când încercați să determinați cum să jucați sloturi și să câștigați, atunci puteți juca jocuri care au un RTP ridicat. În special peste 97%, deoarece aceste jocuri vă vor plăti mai mult pe o perioadă lungă de timp. Dacă vă întrebați ce jocuri să alegeți de ce nu aruncați o privire la cele mai bune 10 sloturi de plată cu cel mai mare RTP. Acest lucru v-ar putea ajuta dacă vă gândiți cum să alegeți cel mai bun slot pentru a juca.

Pentru a vă crește șansele de câștig, jucați un joc care are un RTP de 97% sau mai mult.

Cu toate acestea, înainte de a continua cu mai multe sfaturi de sloturi online, ar trebui să clarificăm că puteți câștiga sau pierde în orice joc de slot, indiferent de RTP-ul său. Chiar și un joc cu un RTP de 98% nu garantează că veți câștiga, iar aceste procente se bazează pe o perioadă lungă de timp, mai degrabă decât o singură sesiune de joc. Încercați mai multe variante, cu diferite RTP-uri și veți descoperi în curând cele mai bune sloturi pentru a câștiga pe baza propriilor preferințe personale.

Efectuați un apel asupra volatilității sloturilor – strategie de castig

Acum că v-am oferit unul dintre cele mai importante sfaturi în ceea ce priveste gambling-ul la sloturi, mai sunt multe altele pe care vi le putem oferi. Cele mai bune jocuri slot pentru a câștiga pot depinde și de variația lor. Ce înseamnă volatilitate? Nu vă faceți griji, totul este explicat în blogul nostru Tot ce trebuie să știți despre varianta sloturilor la cazinourile online, dar îl vom parcurge și aici.

Este posibil să cunoașteți și acest termen, dar ambele înseamnă același lucru și fiecare jucător va avea propria „variantă preferată” cu care să se joace. Alegerea volatilității potrivite pentru tine ar putea fi vitală în căutarea unui răspuns despre cum să câștigi sloturile online.

În prezent, variația în termeni simpli este cât de des va plăti un joc. Veți vedea jocuri etichetate în următoarele categorii (unele sloturi online își declară nivelul de volatilitate, altele nu):

Variație scăzută

Variație medie

Variație mare

Variație ultra ridicată

Deci, dacă alegeți un joc cu o variație scăzută, aceasta va însemna adesea că veți obține câștiguri mai mici și de multe ori, dar nu înseamnă că slotul nu îți va oferi și câștiguri mari. Și invers; un joc cu o variație ridicată poate fi cunoscut pentru a recompensa jucătorii cu sume câștigătoare mai mari, dar nu atât de des. Dacă joci un joc cu o variație ridicată, ar trebui să fii pregătit să investești ceva răbdare și să ai și un bankroll decent.

Dacă vă întrebați cum puteți câștiga jackpot-uri pe sloturi, atunci ar trebui să vă uitați la sloturile cu variații mari, așa cum sunt majoritatea jocurilor jackpot. Deși sloturile cu variații mari plătesc, de obicei, sume mari pe o perioadă mai lungă, acest lucru nu înseamnă că nu puteți câștiga nici la primul spin. Din nou, totul depinde de noroc.