Este OFICIAL! Ultimele detalii despre starea de sănătate a femeii jandarm!

Pintea a mai spus, citată de mediafax.ro, că medicii şi spitalele sunt pregătite pentru protestul de sâmbătă.

„Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, potrivit mediafax.ro.

Totodată, Pintea a mai precizat că pentru a face faţă numărului de răniţi, au fost chemaţi medici de acasă. „Am vorbit ieri şi cu echipajele de medici, am ţinut legătura cu ei. Au avut mult de muncă, însă s-au descurcat şi au făcut faţă la tot. Din spitalele care asigură urgenţele au fost chemaţi medici de acasă. Pentru azi avem spitalele şi medicii pregătiţi. (...) Spitalele sunt pregătite, au materialele necesare”, a mai adăugat Sorina Pintea, conform sursei citate.

Jandarmeria Română a informat vineri că unul dintre jandarmii loviţi de mai mulţi protestatari în Piaţa Victoriei este internat la Spitalul Floreasca din Capitală, cu suspiciunea de fractură la coloana coloana cervicală. Este vorba despre o femeie jandarm. Pentru îngrijiri medicale s-au adresat 50 de persoane la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Potrivit coordonatorului SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, victimile se află în stare stabilă şi sunt în afara pericolului.