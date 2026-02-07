Trupul lui Serghei Tropin a fost descoperit în baia apartamentului său situat pe strada Krasnogvardeiskaia nr. 3. Primele informații indică faptul că nu au fost identificate semne de moarte violentă, iar cauza exactă a decesului este în curs de stabilire. Potrivit informațiilor transmise de agențiile de stat TASS și RIA, versiunea preliminară a morții este înecarea.

Autoritățile au transmis că nu iau în calcul ipoteza unei crime în acest caz. Serghei Tropin a ocupat funcția de ministru adjunct al justiției în perioada 1996–1997, în timpul mandatului de președinte al lui Boris Elțîn.

Chiar dacă varianta unei fapte penale este exclusă oficial, moartea fostului demnitar se adaugă unei serii extinse de decese ale unor personalități și oameni de afaceri ruși, înregistrate după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, multe dintre ele având loc în circumstanțe considerate suspecte.

Nu mai târziu de luna trecută, într-un cartier de lux din Moscova, a fost găsit mort Aleksei Skliar, fost ministru adjunct al muncii. Potrivit agenției TASS, acesta s-ar fi sinucis, iar înainte de deces a publicat un mesaj pe canalul său de Telegram, în care a pus responsabilitatea pentru cele întâmplate pe seama soției sale.

Tot în luna precedentă, un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru, iar un diplomat al ambasadei ruse din aceeași țară a decedat în condiții similare.

„Cadavrul bărbatului a fost descoperit în baia unui apartament de pe strada Krasnogvardeiskaia nr. 3, fără semne de moarte violentă. Cauzele morţii sunt în curs de stabilire”, a un oficial din serviciile de urgenţă, precizând că este vorba despre fostul ministru adjunct al justiţiei din Federaţia Rusă, Serghei Tropin.

În total, peste 20 de oficiali de rang înalt, printre care miniștri, generali, oligarhi și jurnaliști, au murit în ultimii ani în incidente variind de la căderi suspecte de la ferestre până la otrăviri și împușcături. Aceste evenimente au alimentat speculații legate de lupte interne pentru putere, anchete de corupție și o stare de paranoia tot mai accentuată în rândul elitei ruse.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, Aleksandr Fedotov, fost președinte al Comitetului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Sankt Petersburg, a murit după ce a căzut de la fereastra unui hotel aflat în zona aeroportului Șeremetievo. Cu o zi înainte, la consulatul Armeniei din Sankt Petersburg, a fost descoperit cadavrul lui Boris Avakian, fost vicepreședinte al Rosreestr, serviciul federal pentru înregistrare, cadastru și cartografie, acesta prezentând o rană de cuțit.

În luna iulie 2025, ministrul transporturilor, Roman Starovoit, s-a sinucis la scurt timp după ce fusese demis de președintele Vladimir Putin. La scurt timp după acest eveniment, adjunctul său, Andrei Korneiciuk, a murit în urma unui stop cardiac.

În prima jumătate a anului 2025, decesele unor oficiali ruși au fost raportate aproape lunar. Printre cazurile înregistrate se numără moartea lui Konstantin Kliuev, adjunct al șefului administrației din Vladivostok, găsit decedat în Thailanda, sinuciderea lui Evgheni Golovati, adjunct al șefului departamentului P din Ministerul Afacerilor Interne, moartea lui Vladimir Ananiev, adjunct al șefului administrației regiunii Arhanghelsk, survenită în timpul unui meci de hochei, precum și sinuciderea lui Igor Rojnev, adjunct al șefului serviciului penitenciar FSIN din Krasnoarsk.