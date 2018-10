EXCLUSIV! Dragnea va EXPLODA! Paul Stănescu dezvăluie cine i-ar propus să-l îngroape pe liderul PSD! Pe cine încearcă DE FAPT să protejeze actualul vicepremier (SURSE)

„Ceea ce v-am spus public am spus şi la Comisie. Alte elemente de noutate nu sunt. Eu am depus jurământul cam la mijlocul lunii octombrie. În noiembrie un prieten a venit la mine şi mi-a transmis un mesaj de la directorul SPP. Mesajul a fost cel pe care vi l-am spus public. Dragnea până în martie o să fie istorie. Că tu, eu şi câţiva colegi am putea prelua partidul şi că eu aş putea avea protecţie. Ce înseamnă protecţie e de discutat. Bineînţeles că răspunsul meu a fost categoric nu.

Am spus şi în faţa Comisiei că omul acesta, pe care nu-l cunosc, m-a luat de prost. Întâlnirea între mine şi prietenul meu a fost în biroul Ministerului Dezvoltării Regionale, nu a fost la cârciumă sau mai ştiu eu unde. Prietenul meu nu face parte din niciun partid politic, nicio structură militară. Nu l-am întrebat de unde ştie pentru că cine mă cunoaşte probabil ştie că sunt foarte categoric şi nu vreau amănunte. Am încredere în ce a spus pentru că e un prieten foarte bun. Eu nu am acuzat SPP”, a spus Paul Stănescu.

Însă conform unor surse politice, Paul Stănescu ar încerca să-l protejeze pe adevăratul mesager care ar fi nimeni altul decât preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Țuţuianu. De altfel, acesta a informat mai mulţi membri ai filialei că el va deveni preşedinte al partidului şi că se bucură de susţinerea serviciilor de informaţii. De asemenea, Țuţuianu s-a lăudat mai multor doamne din partid că este bun prieten cu celebrul general Lucian Pahonţu, cu care a fost coleg de liceu şi că acesta îi asigură protecţie.

Informaţia a fost verificată şi de reporterii Capital şi într-adevăr, atât Adrian Țuţuianu, cât şi Lucian Pahonţu au frecventat acelaşi liceu, în aceeaşi perioadă, mai exact Liceului nr. 3 de Chimie din Câmpulung Muscel, astăzi numit Liceul Teoretic “Dan Barbilian”.