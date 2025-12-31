Vestea morții poetului Horia Zilieru a fost transmisă public de persoane apropiate, iar mesajele apărute în spațiul cultural au reliefat atât dimensiunea profesională, cât și relațiile umane cultivate de-a lungul anilor. Un astfel de mesaj a fost publicat de Rodica Rodean, care a ales să evoce public personalitatea poetului.

„HORIA ZILIERU, un Prieten drag, a plecat să scrie și să recite atât de frumos, cum numai el o știa, în Împărăția Cerurilor alături de îngeri! Drum lin, OM drag”, a transmis Rodica Rodean.

Horia Zilieru a fost una dintre vocile constante ale poeziei românești din a doua jumătate a secolului XX, cu o activitate literară desfășurată pe parcursul a mai bine de 40 de ani. Născut pe 21 mai 1933, sub numele Gheorghe Iancu, autorul a adoptat pseudonimul Horia Zilieru încă din primii ani ai carierei, conturându-și o identitate literară distinctă.

Formarea sa ca filolog și interesul pentru structura limbajului s-au reflectat în modul atent în care și-a construit discursul poetic. De-a lungul timpului, opera sa a abordat teme recurente precum iubirea, elegia, reflecția asupra timpului și condiției umane, dar și relația dintre individ și transcendență, într-un limbaj care a îmbinat lirismul cu rigoarea intelectuală.

Debutul editorial a avut loc în anul 1961, cu volumul „Florile cornului tânăr”, urmat de titluri precum „Orfeu îndrăgostit” (1966), „Iarna erotică” (1969) și „Umbra paradisului” (1970). Aceste volume au contribuit la consolidarea poziției sale în literatura română, fiind receptate favorabil de critica de specialitate și de publicul cititor.

Activitatea sa editorială a continuat în deceniile următoare, cu volume precum „Astralia. Poeme de dragoste” (1976) și „Melancolie de vulcan” (2001), lucrări care au confirmat continuitatea și coerența unui proiect literar desfășurat pe termen lung. Prin aceste apariții, Horia Zilieru a rămas prezent în peisajul literar, adaptându-și discursul fără a renunța la temele definitorii.

Opera lui Horia Zilieru a fost recunoscută de instituții culturale importante, atât din România, cât și din afara țării, prin acordarea unor premii care au confirmat valoarea și impactul creației sale poetice. Un moment semnificativ în cariera sa a fost obținerea Premiului Mihai Eminescu al Academiei Române, în anul 1980, distincție acordată pentru contribuția la literatura română.

În anul 1994, poetul a primit Premiul Internațional de Poezie Nichita Stănescu, precum și Premiul de Poezie George Bacovia, două recunoașteri care au reflectat aprecierea de care s-a bucurat opera sa în mediul literar. Aceste distincții au consolidat statutul lui Horia Zilieru ca autor de referință, asociat cu un stil liric recognoscibil și cu o preocupare constantă pentru profunzimea expresiei poetice.

De-a lungul timpului, poetul a fost invitat la numeroase evenimente culturale și literare, fiind perceput ca o prezență activă și respectată în dialogul dintre generații. Relația sa cu mediul literar ieșean a fost una constantă, contribuind la menținerea unei vieți culturale active și la formarea tinerilor scriitori.

Pe lângă recunoașterea literară, Horia Zilieru a fost decorat și cu distincții oficiale care au evidențiat contribuția sa la dezvoltarea culturii românești. În anul 1965, autorul a primit Medalia Muncii, o recunoaștere acordată într-o etapă timpurie a carierei sale.

Ulterior, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în mai multe grade, inclusiv cu gradul de Comandor pentru literatură, distincție care reflectă importanța operei sale în patrimoniul cultural național. Aceste onoruri au completat recunoașterea critică și publică de care s-a bucurat poetul de-a lungul timpului.

La nivel local, Horia Zilieru a fost premiat de Asociația Scriitorilor din Iași, de Primăria municipiului Iași și de Fundația România Mare, instituții care au evidențiat constant rolul său în consolidarea vieții culturale ieșene. Pentru colegii de breaslă și pentru cititori, el a rămas o prezență constantă, asociată cu rigoarea profesională, pasiunea pentru cuvânt și dialogul deschis cu literatura contemporană.