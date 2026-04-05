Dispariția lui Liviu Maior marchează finalul unei etape importante pentru educația românească. Ca ministru al Învățământului între 1992 și 1996, acesta a fost unul dintre puținii lideri care au avut un mandat complet într-o perioadă dominată de instabilitate instituțională.

Activitatea sa s-a concentrat pe modernizarea sistemului educațional și pe alinierea acestuia la standardele occidentale, într-un context marcat de tranziția de la regimul comunist la economia de piață.

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a transmis un mesaj amplu în care a evidențiat rolul decisiv al lui Liviu Maior:

„Moartea lui Liviu Maior (2 octombrie 1940 – 5 aprilie 2026) închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești. A fost singurul ministru al Educației, din ultimii 36 de ani, care a avut nu doar șansa, ci și răbdarea și consistența de a începe și a duce până la capăt un mandat complet de patru ani (1992-1996). Într-un timp al incertitudinii, al experimentelor instituționale și al tentațiilor de improvizație, această continuitate a însemnat mai mult decât o simplă performanță administrativă: a însemnat construcție. Profesor universitar respectat, cu o autoritate intelectuală solidă și fără ostentație, Liviu Maior a fost unul dintre acei oameni rari care au înțeles că reforma reală nu se face prin declarații, ci prin arhitecturi instituționale durabile. Fără retorică excesivă și fără tentația autopromovării politice, a reușit să aducă sistemul de educație din România din zona paradigmelor ideologice ale regimului comunist spre un orizont al modernității pro-occidentale”.

Născut la 2 octombrie 1940, în Beclean, Liviu Maior a urmat studiile la Universitatea Babeș-Bolyai, unde și-a construit ulterior cariera universitară.

A devenit unul dintre cei mai importanți istorici români, specializat în istoria modernă și în mișcarea de emancipare a românilor din Transilvania. Autoritatea sa științifică a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții:

-Premiul Academiei Române (1993)

-Ordinul „Meritul Academic”

-titluri de Doctor Honoris Causa acordate de mai multe universități

Prin activitatea sa, a contribuit la consolidarea cercetării istorice și la formarea unor generații de studenți.

Pe lângă activitatea academică, Liviu Maior a avut și un rol important în viața politică.

A fost senator în Parlamentul României în perioada 1996–2003 și a reprezentat România în plan extern ca ambasador în Canada între 2003 și 2005.

Aceste funcții au completat profilul său de intelectual implicat în construcția instituțională a statului român post-decembrist.

Mai puțin cunoscut publicului larg este faptul că Liviu Maior a fost implicat și în viața sportivă, conducând Universitatea Cluj între 1984 și 1991.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind contribuția sa:

„Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni. A fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța. Important om politic și diplomat, Liviu Maior a deținut portofoliul de Ministru al Educației între 1992 și 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2003 și 2005 a servit țara în calitate de ambasador plenipotențiar în Canada. În toate funcțiile ocupate și cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naționale și al intereselor României la nivel internațional.”

Activitatea lui Liviu Maior rămâne strâns legată de perioada de reconstrucție a sistemului educațional din România, într-un moment în care direcția acestuia era încă incertă.

Prin stabilitate, viziune și abordare instituțională, acesta a contribuit la definirea unor principii care au influențat evoluția ulterioară a educației românești.

Moartea lui Liviu Maior reprezintă pierderea unei personalități care a îmbinat rigoarea academică cu responsabilitatea publică. Prin activitatea sa în educație, politică și diplomație, acesta a avut un rol important în modernizarea României după 1990.