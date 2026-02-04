Victor Kapra, unul dintre veteranii presei economice și de IT&C din România, a încetat din viață. De-a lungul carierei sale, Victor a fost un promotor constant al tehnologiei și al internetului, definindu-se adesea ca „consultant în ale Internetului și chestii adiacente”.

El a coordonat proiecte online proprii, campanii de social media și a oferit consultanță pentru numeroase inițiative antreprenoriale. Moartea sa lasă un gol în comunitatea IT și în presa românească, unde Victor a fost recunoscut ca un influencer de mare calibru și un profesionist de excepție.

Vestea decesului său a provocat o emoție puternică în rândul colegilor, cititorilor și tinerilor profesioniști din IT&C. Mulți au publicat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Reacțiile lor ne arată cât de apreciat a fost Victor, nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru felul în care a inspirat și a sprijinit oamenii din jur. Mulți îl considerau un mentor, un prieten și o voce de încredere în presa și în lumea tehnologiei.

„În aceste zile a plecat dintre noi, fulgerător și discret, Victor Kapra, un profesionist media care a facut un crez din informația de buna calitate. Am fost colegi la Mediafax si la Ziarul Financiar si i-am simțit prietenia si ajutorul. In ultimii ani buletinul său informativ Civilization era o adevarata placere. Victor, mulțumesc si drum senin! Drum lin, Victor Kapra. Mentorul meu în presă, prieten drag. Un profesionist desăvârșit. Condoleanțe familiei. Am rămas fără cuvinte … Dumnezeu să l ierte ! Condoleanțe familiei ! Wow, nu-mi vine sa cred. Drum lin, Victor! Cum?? De curand m-am intalnit cu el… Nu-mi vine sa cred.. Vai, nu pot sa cred, culmea chiar m qm gandit la el acum vreo doua zile, Victor… Ce veste tristă! Sunt abonată la newsletter și mă bucuram mereu să îl regăsesc…”, au scris românii pe Facebook.

Victor Kapra și-a început parcursul jurnalistic la Mediafax, unde, în anii ’90, a lucrat ca editor la fluxul de știri care alimenta întreaga presă românească. Colegii săi îl descriu ca pe un om pasionat, meticulos și plin de energie, cu care au împărțit momente memorabile în redacție – de la corecturi și editări până la discuții aprinse despre știri și tehnologie.

În perioada 2007–2008, Victor a fost new media content manager la Publimedia, compania de publishing a grupului MediaPro. Anterior, el a ocupat poziții importante precum desk editor la Mediafax, redactor-șef adjunct la Ziarul Financiar și redactor-șef al go4it!, influențând profund modul în care tehnologia și economia erau prezentate în presa românească.

După experiența în redacții, Victor și-a continuat activitatea ca antreprenor și consultant, rămânând un reper în domeniul IT&C și un mentor pentru tinerii profesioniști. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om vizionar, mândru de parcursul său și de contribuția sa la dezvoltarea presei și tehnologiei în România.