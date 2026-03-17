Scriitorul și ilustratorul britanic Len Deighton, cunoscut pentru romanele sale istorice și de spionaj, a încetat din viață. A decedat duminică, 15 martie, la onorabila vârstă de 97 de ani. Vestea a fost anunțată marți, 17 martie, de agenţia literară „Peters Fraser and Dunlop”.

„Cu profundă tristeţe anunţăm decesul lui Len Deighton, istoric militar şi romancier, care s-a stins în pace duminică, 15 martie 2026, la câteva săptămâni după ce a împlinit 97 de ani”, a informat agenţia literară „Peters Fraser and Dunlop”.

Deighton s-a remarcat prin crearea unui personaj principal considerat un „anti-Bond”, diferit de eroii clasici ai literaturii de spionaj, aducând o perspectivă mai realistă și mai nuanțată asupra acestui gen.

Născut în 1929 la Londra, romancierul Len Deighton a vândut milioane de volume la nivel global, în special în țările anglofone, iar operele sale au fost traduse în aproximativ 20 de limbi. Agentul său literar, Tim Bates, a subliniat că autorul a abordat o varietate impresionantă de stiluri și forme, de la lucrări de istorie militară riguros documentate și thrillere reprezentative pentru epoca lor, până la ample romane istorice și o influentă critică gastronomică.

În anii 1980, Deighton a publicat mai multe volume de succes, printre care o trilogie apărută în Franța la editura Robert Laffont: „Berlin Game”, „Mexico Set” și „London Match”. Acestea îl au ca protagonist pe Bernard Samson, un agent MI6 deziluzionat, continuând astfel tematica spionajului văzut dintr-o perspectivă realistă și adesea sceptică. De asemenea, autorul a scris numeroase lucrări despre cel de-Al Doilea Război Mondial, dar și despre gastronomia franceză, contribuind astfel la popularitatea sa în Franța.

Pe lângă activitatea literară, Len Deighton a fost și ilustrator, realizând peste 200 de coperți de carte în Regatul Unit. Cel mai cunoscut roman al său, „The Ipcress File”, publicat în 1962, urmărește povestea unui agent de contraspionaj în plin Război Rece. Cartea a fost adaptată în 1965 într-un film cu Michael Caine în rolul principal și, ulterior, într-un serial difuzat în 2022 de postul ITV, ceea ce a readus în atenție opera autorului. Apariția romanului a coincis cu lansarea primei ecranizări din seria James Bond, „James Bond 007 contra Dr. No”, moment care a generat un entuziasm considerabil pentru genul spionajului.

Eroul său cinic, lipsit de nume în carte, a fost numit Harry Palmer în adaptarea cinematografică. Spre deosebire de sofisticatul James Bond, acesta este un funcționar provenit din clasa muncitoare, confruntat cu birocrația britanică și activând în decorurile sumbre ale Londrei, departe de exotismul specific agentului 007. Discret, asemenea personajului său, Len Deighton a continuat seria cu încă patru cărți, care au fost la rândul lor adaptate pentru cinema sau televiziune, cu Michael Caine în rolul principal.