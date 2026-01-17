La început de 2026, Digi RCS-RDS a publicat pe site-ul oficial noile tarife pentru abonamentul „Nelimitat”, unul dintre cele mai cunoscute produse din portofoliul operatorului. Conform informațiilor afișate, serviciul rămâne în continuare axat pe beneficii de tip „totul inclus”, dar cu prețuri lunare mai ridicate decât în 2025.

Operatorul menționează că abonamentul include internet și minute nelimitate în rețea. În plus, este păstrat roamingul în Spațiul Economic European (SEE), în limita traficului alocat, precum și tarife reduse pentru apeluri internaționale în afara SEE. Totuși, elementul care face diferența în preț este numărul de telefon portat în rețeaua Digi.

Cu alte cuvinte, clientul nu plătește același tarif indiferent de situație, ci în funcție de câte numere își mută la Digi din alte rețele.

Digi a listat pe site tarife lunare diferite pentru același tip de abonament, în funcție de câte numere sunt portate. În acest moment, prețurile prezentate sunt:

Pentru 1 număr portat, abonamentul costă 5,08 euro pe lună, iar în roaming SEE include 7,8 GB internet.

Pentru 2 numere portate, tariful este 4,07 euro pe lună, cu 6,2 GB în SEE.

Pentru 3 numere portate, prețul scade la 3,56 euro pe lună, cu 5,4 GB în SEE.

Pentru 4 numere portate, este afișat costul minim de 3,05 euro pe lună, cu 4,6 GB în SEE.

Astfel, cu cât sunt portate mai multe numere, cu atât prețul pe abonament este mai mic. În același timp, și traficul de internet inclus în roaming SEE scade, conform valorilor afișate pentru fiecare variantă.

Operatorul precizează că prețul minim, de 3,05 euro pe lună, este valabil doar dacă utilizatorul portează cel puțin patru numere din alte rețele în rețeaua Digi. Această variantă presupune și semnarea unui contract pe o perioadă de 24 de luni.

Așadar, tariful cel mai mic nu este disponibil automat pentru oricine. El apare doar în condițiile în care clientul îndeplinește criteriul de portare și acceptă perioada contractuală menționată.

În rest, utilizatorii pot alege și variante cu mai puține numere portate, dar cu un cost lunar mai mare, în funcție de situație și de opțiunea aleasă.

Indiferent de prețul abonamentului, Digi afirmă că toți clienții beneficiază de o listă comună de servicii. Operatorul enumeră faptul că este inclus internetul mobil nelimitat în România, minute și SMS-uri nelimitate național, precum și roaming în SEE în limita traficului alocat.

Totodată, compania menționează tarife reduse pentru apelurile internaționale efectuate în afara SEE. În cazul roamingului, diferența rămâne la volumul de internet inclus pentru fiecare variantă, conform tarifelor afișate.

În plus, Digi subliniază că internetul nelimitat în România este oferit indiferent de abonament. Potrivit companiei, acest lucru se aplică inclusiv pentru abonamente mai ieftine, precum Optim 2 sau Optim 3.

Pe lângă „Nelimitat”, există și alte abonamente cu prețuri mai mici, precum Optim 2 și Optim 3, care pornesc de la 2,03 euro pe lună. Compania susține că internetul nelimitat în România este disponibil inclusiv pentru aceste pachete mai ieftine, nu doar pentru abonamentele din categoria „Nelimitat”.

Conform operatorului, perioada în care se poate beneficia de această ofertă este 2 decembrie 2025 – 1 februarie 2026. Încheierea abonamentului se poate face atât în magazinele Digi, cât și online, pe site-ul companiei.