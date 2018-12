Despagubire avion intarziat si ce trebuie sa sti despre compensatia unui zbor anulat

Uniunea Europeana sustine pasagerii zborurilor aeriene prin directiva EC261/2004 prin care obliga la plata unor compensatii / despagubiri companiile precum Wizz Air, Tarom, Blue Air si altele, in bani, ce poate pleca de la 250 euro si sa ajunga la chiar 600 euro in functie de distanta acestuia pentru fiecare pasager.

Astfel:

- Pentru distante de pana la 1500 KM trebuie sa primiti o compensatie de 250 EUR

- Pentru distante mai mari de 1500 KM si mai mici de 3500 KM sunteti eligibili sa primiti o despagubire de 400 EUR

- Pentru distante mai mari de 3500 KM compensatia poate sa ajunga la chiar 600 EUR

Trebuie sa mentionam faptul ca orice tulburare a traseului aerian trebuie sa fie incadrata in responsabilitatea directa a companiei aeriene. Spre exemplu sunteti eligibili sa primiti acesti bani doar in situatia in care zborul este:

- ANULAT

- INTARZIAT (peste 3 ore obligatoriu)

- REFUZ LA IMBARCARE (overbooking)

Toate aceste motive trebuie sa nu fie contrazise de termenul "circumstante extraordinare" termen ce este folosit direct in regulamentul european la articolul 6, unde companiile precum Wizz Air, Tarom, Blue Air si atele pot dovedi faptul ca problemele nu au putut fi prevazute de ei.

Deasemenea trebuie sa mai cunoasteti faptul ca despagubirea unui zbor anulat sau intarziat cu escala, i se va lua in calcul ora finala de ajungere la destinatie.

Spre exemplu:

Daca aveti o calatorie din Bucuresti catre New York cu escala la Londra, iar avionul companiei British Airways pleaca cu o intarziere de 50 de minute din Bucuresti, ceea ce cauzeaza pierderea escalei din Londra, iar ora finala de aterizare (dupa alocarea altui zbor) este mai mare de 4 ore, atunci fiecare pasager trebuie sa primeasca 600 euro plus alte compensatii direct in aeroport precum: apa, mancare eventual chiar si cazare.

