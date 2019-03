Descoperire șocantă: un medic celebru din România NU este medic. Mii de pacienți i-au trecut prin mână. Abia acum s-a aflat adevărul

Dr. Mihaela Bilic spune, intr-un articol amplu postat pe Facebook, ca nu mai poate asista la asemenea situatii si aduce acuze grave Lygiei Alexandrescu, cunoscuta indeosebi dietelor pe care le scrie, in calitate de doctor. Mihaela Bilic o acuza ca pretinde ca este medic, dar nu a absolvit facultatea de Medicina.

“Mulţi ani am asistat fără să intervin la campanii de intoxicare ce aveau ca scop acuzarea nedreaptă a mâncării pentru toate relele din viaţa noastră. Mult timp am ştiut şi nu am spus care este adevărata faţă şi care sunt interesele reale ale unor indivizi ce păreau că apără sănătatea oamenilor.

Astăzi a venit ziua în care nu mai pot nici să stau, nici să tac! Dacă tot e momentul în care minciuna şi şarlatania sunt scoase la iveală, vreau să pun şi eu umărul la acest fenomen. Iar subiectul este unul dureros, pentru că ne-a fost otrăvită pâinea noastră, cea de toate zilele.

Știrea zilei a fost că un aşa-zis studiu făcut în Franţa (ţara care are un cult pentru pâine şi produsele de panificaţie!!) arată că pâinea congelată ne îmbolnăveşte. Și cine credeţi că este promotorul acestei minciuni otrăvitoare? Nimeni alta decât Lygia Alexandrescu, o şarlatancă cu antecedente grave în ale furnizării de informaţii false despre mâncare.

Povestea ei e veche şi a debutat odată cu reclama la produsele lactate Tnuva. Imi amintesc ca la acea vreme preşedintele Colegiului Medicilor m-a sunat să mă întrebe cine e medicul nutriţionist care are neruşinarea să facă reclamă la un aliment? I-am contactat pe cai de la Tnuva care mi-au răspuns relaxaţi şi nevinovaţi: "am zis noi că e medic?!??" Exact dragii mei, dacă citeşti cu atenţie, observi că titulatura doamnei în cauză este "lector universitar dr.", deci nu este absolventă de facultate de medicină!!!!!!

Și dacă nu este medic, de ce se prezintă impostoarea Lygia Alexandrescu folosind acest titlu? Pentru că, vezi Doamne, chiar dacă nu a făcut medicina, are un doctorat în nutriţie. Unde l-a obţinut? La o aşa-zisă Universitate fictivă din America, prin corespondenţă, pentru câteva sute de dolari. Dacă a făcut studii superioare, individa în cauză este cel mult absolventă de litere, cu o diplomă penibilă de nutriţionist contrafăcut şi cu mult tupeu.

Madam nutriţionist, nu numai că şi-a construit o carieră bănoasă vânzând diete, dar are obrăznicia să le ceară celor din jur să-i spună "doamna doctor"! Reporterii de la o revistă de investigaţii au fost la ea incognito, pretinzând că sunt pacienţi, şi i-au cerut diploma de medic. Știţi care a fost reacţia şarlatancei? I-a dat afară cu scandal.