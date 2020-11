Converse este cel mai bine cunoscut pentru silueta Chuck Taylor All-Stars, care a fost inițial concepută ca un pantof de baschet în 1917.

Denumit și „Chucks”, „Chuck Taylors”, „Cons” și All „Stars”, adaptat la noi în „converși”, clasicul adidas din pânză rămâne unul dintre cei mai populari, iconici și cel mai bine vânduți adidași din toate timpurile.

Versatilitatea converșilor se potrivește consumatorilor din toate categoriile, de la oameni obișnuiți la vedete de la Hollywood. Stilul unor converși se poate combina cu aproape orice din dulapul tău, fie că este vorba de ținute casual sau elegante.

Din păcate, alături de popularitate vin imitația și mărfurile contrafăcute. Și, datorită cererii și popularității ridicate a converșilor All Star, aceștia au devenit o țintă frecventă a contrafacerii.

Mai jos sunt modalități ușoare de a afla dacă converșii tăi de pe emag.ro sau nu, sunt adevărați sau falsi!

1. Verifică comerciantul cu amănuntul

Primul lucru pentru a evita o eventuală „țeapă”este să verifici magazinul de la care cumperi converși. Converse a adăugat un instrument de localizare a magazinelor pe site-ul său oficial pentru a permite clienților să găsească comercianții cu amănuntul Converse autorizați din apropiere.

Dacă preferi să faci cumpărături online, îți recomandăm să citești mai întâi feedback-ul și recenziile vânzătorului online. De asemenea, examinează fotografiile pe care le folosește, deoarece escrocii tind să fure sau să editeze o fotografie pentru a face produsul să arate autentic.

Mai bine cumpără de la comercianți cu amănuntul online de încredere.

2. Compară întotdeauna prețurile

Converșii originali Chuck Taylors sunt de obicei vânduți la prețul de circa 50 de dolari (200 lei) pentru cei joși și 55 de dolari (220 lei) pentru cei înalți. Orice altceva mai ieftin de atât ar trebui să îți pară suspicios, cu excepția cazului în care se menționează că desfășoară o promoție sau pantofii sunt reduși.

Magazinele Converse și comercianții cu amănuntul autorizați oferă de obicei cele mai bune prețuri și promoții de lichidare, care, de obicei, pot scădea cu 75% din prețul inițial.

3. Verifică ambalajul

Toți pantofii Converse All Star noi și originali vin într-o cutie Converse etichetată corespunzător. Este o cutie neagră cu dungi maronii în partea de jos. Imprimările logo-ului companiei ar trebui să fie văzute în partea superioară, frontală și dreaptă a capacului.

Partea laterală a cutiei trebuie să afișeze informații despre pantofi, inclusiv dimensiunea, stilul, culoarea, precum și un cod de bare și un cod QR. De asemenea, ar trebui să existe o imprimare a tălpii All Star în partea de jos a cutiei.

Pachetul vine, de asemenea, plin de hârtie sau șervețel și, uneori, converșii sunt umpluți cu hârtie.

4. Examinează patch-ul logo-ului

Converșii înalți au patch-ul cu logo rotund pe glezna interioară a pantofului. Dacă găsești un pantof care are logo-ul în exterior, este în mod clar un fals. Acesta a fost așezat în interior, deoarece a fost inițial conceput pentru a proteja glezna sportivului.

Patch-ul logo-ului este un patch de cauciuc alb, rotund, serigrafiat, care are eticheta „CONVERSE ALL STAR” cu litere roșii cu majuscule și semnătura „Chuck Taylor” cu un script albastru maro, cu o stea cu cinci colțuri între ele.

Acest patch în roșu, alb și albastru nu este utilizat totuși în versiunile monocromatice de converși. În schimb, perechile monocrome prezintă sigla în 3D și în aceeași culoare cu partea superioară a pânzei.

Pe converși joși, patch-ul cu logo Converse All Star este plasat pe limbă. Este o țesătură subțire, dreptunghiulară, din pânză, care este bine cusută pe limbă, pe care scrie „CONVERSE” în alb pe un fundal roșu și „ALL STAR” în albastru marin, cu sigla stea care separă cele două cuvinte. Această combinație specială de culori a patch-ului este utilizată numai pe converși de culoare albă și fildeș natural ale modelului low-top All Star.

Versiunile în două tonuri ale adidașilor All Star prezintă patch-ul dreptunghiular cu logo în alb și negru, în timp ce perechile monocromatice au logo-ul în aceeași culoare cu pantofii.

5. Verifică călcâiul

Fiecare adidas Converse Chuck Taylor are un plasture de cauciuc pe călcâi. Acest patch dreptunghiular are aceeași logo ca și patch-ul cu logo din țesătură de pe All Stars.

Este etichetat cu „CONVERSE”în partea de sus și „ALL STAR” în partea de jos, cu o steaua între „ALL” și „STAR”.

Culoarea fontului depinde și de culoarea pantofilor. Imprimarea trebuie să fie dreaptă și plasturele trebuie să fie modelat cu precizie pentru a urma curba intermediară.

De asemenea, nu ar trebui să existe adeziv în exces care să apară de-a lungul marginilor plasturilor de cauciuc. În caz contrar, converșii sunt probabil contrafăcuți și nu ar trebui să îi cumperi. (P)