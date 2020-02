Celebrul Dr. Oz a arătat care sunt alimentele care pot provoca brusc acnee. Evită-le pe cât posibil, altfel vei avea mari probleme.

Tenul suferă de pe urma alimentației proaste

Unii medici dermatologi spun că nu există nicio legătură între alimentaţie şi agravarea problemlor tenului, în special când vine vorba despre acnee.

Mai multe cercetări îi contrazic însă. Tenul nostru suferă de pe urma alimentelor proaste pe care le consumăm zilnic. S-a demonstrat ştiinţific faptul că un factor de risc major pentru apariţia acneei este tocmai alimentația noastră.

Alimentele care provoacă brusc acnee au fost relevate conform unor studii prezentate în cadrul celebrei emisiuni „The Dr. Oz Show”. S-a aflat care sunt adevărații duşmani ai tenului tău, scrie voxbiz.ro.

Evitați produsele procesate și dulciurile

Un studiu apărut în publicaţia „Archives of Dermatology” arată clar că există o legătură între alimentaţie şi apariţia acneei. Cercetătorii au analizat un eşantion de 1200 de persoane din Papua Noua Guinee cu o dietă bazată pe vegetale şi carne slabă şi au constatat că acestea nu aveau probleme cu acneea.

„O dietă care presupune consumul unor alimente cu indice glicemic ridicat, în special produse procesate precum pâinea sau cerealele rafinate, care se transformă rapid în zahăr odată ce sunt ingerate vor genera un efect dezastruos asupra tenului”, consideră Dr. Francesca Fusco, un medic dermatolog din New York.

Aceşti carbohidraţi rafinaţi cauzează fluctuaţii mari ale insulinei, lucru care intensifică producţia de sebum şi favorizează blocarea porilor.

Trebuie să consumăm legume, fructe, cereale integrale, carne slabă şi să evităm produsele procesate din comerţ, dar şi dulciurile.

Lactatele și prăjelile

O altă cercetare care a apărut în publicaţia „Journal of the American Academy of Dermatology” în anul 2005 scoate în evidenţă legătura dintre consumul de lactate şi agravarea acneei. Majoritatea laptelui pe care îl luăm din comerţ provine de la vaci gestante şi conţine un nivel ridicat de hormoni care pot stimula glandele sebacee.

Trebuie să evităm laptele şi produsele lactate. Un substitut bun pentru laptele de vacă este cel de migdale sau susan pe care îl faci acasă din nuci înmuiate şi apă.

Se pare că nu grăsimea din produsele de tip fast-food este cea care generează probleme la nivelul tenului. Cercetătorii au concluzionat că principalul vinovat ar fi mai degrabă carbohidraţii rafinaţi. „Pizza, burgerii, ciocolata şi toate acele produse nesănătoase la care poftim au un efect negativ asupra tenului, iar cercetările demonstrează în sfârşit acest lucru”, avertizează medicul dermatolog Joel Schlessinger.

Alimente cu efect benefic pentru piele

De asemenea, ciocolata, chiar şi cea neagră, agravează acneea atunci când este consumată în cantităţi mari. Nu trebuie să renunţi de tot la ciocolata neagră, deoarece are şi o multitudine de beneficii, ci doar să o consumi cu moderaţie.

Potrivit cercetătorilor, cele mai bune opţiuni alimentare care au rolul de a reduce inflamaţiile sunt: somonul, uleiul de peşte, ceaiul verde, legumele şi fructele proaspete.

Recomandarea medicilor care au participat la emisiunea The Dr. Oz Show este aceea de a renunţa la produsele lactate şi la alimentele cu indice glicemic ridicat pentru o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor care se confruntă cu probleme acneice grave.

