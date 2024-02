Dan Negru i-a spus pas lui Măruță! Personalități celebre din industria media, cum ar fi Cătălin Măruță, și-au lansat propriile podcast-uri, unde invitați de marcă își împărtășesc întâmplări de viața personală, pline de dramatism.

Totuși, Dan Negru a respins oferta lui Cătălin Măruță. A explicat recent de ce nu este interesat să își lanseze propriul podcast, chiar dacă ar putea să câștige o sumă considerabilă, și de ce n-a vrut să apară în „Acasă la Măruță”.

El preferă să se concentreze pe proiectele sale la Kanal D, unde este gazda unor competiții de cultură generală ce atrag audiențe record.

„Am evitat podcasturile. Dacă m-aș duce la Cătălin Măruță, n-aș putea să-l refuz apoi pe Damian Drăghici sau pe Horia Brenciu, așa că am ales varianta să-i evit pe toți, pentru că m-aș repeta, dacă m-aș duce la toți.

Vedeta TV a recunoscut că există un motiv pentru care nu își lansează propriul podcast, deși are deja un canal de YouTube cu aproximativ 90.000 de abonați și ar putea câștiga sume considerabile.

La un moment dat, prezentatorul TV a primit o ofertă pentru a-și vinde canalul de YouTube, însă a refuzat, chiar dacă suma primită era tentantă.

Culmea, am primit ofertă, ca să-mi vând canalul de YouTube, cu tot cu urmăritori. Nu știam că există astfel de tranzacții pe piața online. Nu l-am vândut”, a explicat Negru.

„Toată lumea mă îndeamnă să fac podcasturi. Pe canalul meu de YouTube am seria ”Legendele”, interviu cu marile nume de la noi, de la Florin Piersic la Gheorghe Zamfir, de la Ilie Năstase la Alexandru Arșinel, dar legendele sunt puține, așa că am decis să mă opresc doar la numele mari.

Dan Negru obține venituri substanțiale din televiziune. El lucrează atât pentru Kanal D, cât și pentru Prime TV, un post de televiziune din Chișinău, Republica Moldova, unde prezintă concursuri de cultură generală.

Este cunoscut și sub numele de „Regele audiențelor”, datorită recordului de audiență pe care l-a obținut timp de 20 de ani cu programul său de Revelion, ceea ce l-a consacrat pe plan internațional. În plus, câștigă sume considerabile ca prezentator de evenimente, cu un onorariu de 1.500 de euro pentru fiecare spectacol.

Pe lângă cariera sa din media, Dan Negru investește și în imobiliare. El deține mai multe clădiri de birouri în București și în orașul natal, Timișoara, pe care le închiriază.

„Niciodată nu am împrumutat bani de la bancă. Am investit ce am câștigat!”, a adăugat Dan Negru.