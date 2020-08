Este vorba Siminel Cristian Andrei, care despre administrează participații majoritare și minoritare la peste 300 de companii româneșc. Acesta a fost implicat într-un dosar instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție şi, cu toate aceastea, a fost scos de sub urmărire penală, conform gandul.ro

De asemenea, Siminel Cristian Andrei dictează din umbră și politica editorială a unui important site (ziare.com), conform sursei menționate.

Cine este Siminel Cristian Andrei

Siminel Cristian Andrei a absolvit în 1992 un Master of Business Administration (MBA) la University of Pittsburg, Katz Graduate School of Business, după ce în anul 1985 încheiase studiile la Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Transporturi.

De asemenea, acesta a fost membru al Consiliului de Administrație al S.C. Petrom S.A. și al S.C. Alro S.A., iar în perioada 1992 – 1994 a fost referent de specialitate în cadrul ”Centrului de Proiectare și Implementare a Pieței de Capital România” la Banca Națională a României. În această calitate, Siminel Cristian Andrei a participat la operatiunile premergatoare înființării Bursei de Valori București.

Din 1994, Siminel Cristian Andrei este directorul general al NCH Advisors, administratorul mai multor fonduri de investiții, printre care Broadhurst și Lindsell Enterprises. Din această poziție, afaceristul a devenit unul dintre cei mai mari jucători de piaţa de capital deoarece fondul pe care-l conduce a investit 400 de milioane de euro pe piaţa din România.

New Century Holdings stabilește direcțiile strategice de devoltare a societăților în care grupul deține pachete majoritare (peste 70 de societati cu peste 6.000 de angajați). Totodată, gestionează și restructurarea/vânzarea companiilor din portofoliu și susținerea intereselor acționarilor minoritari în România, precizează Gândul.

Portofoliul de participații majoritare administrat de NCH Advisors în România acoperă domenii precum industria alimentară (grupul Vel Pitar), real estate (rețelele United Capital, Winmarkt și IMS Proprietăți), bănci (Libra Bank), IT/internet (Netbridge, Active Soft), producție și servicii industriale (Electroaparataj, Anticorosiv, UMEB).

Trebuie menționat că New Century Holdings se află pe piața românească din anul 1994, iar în prezent administrează participații majoritare și minoritare la peste 300 de companii românești din diverse sectoare de activitate.