Frauda semnalată de Ministerul de Interne presupune utilizarea unor identități false ale instituțiilor oficiale pentru a induce în eroare destinatarii și a-i determina să acționeze rapid. În prima fază, victimele primesc emailuri care par a proveni de la autorități judiciare sau de aplicare a legii, fiind anunțate că ar fi implicate în presupuse infracțiuni.

Mesajele sunt construite astfel încât să creeze panică și presiune, solicitând un răspuns urgent din partea destinatarului. În lipsa acestui răspuns, atacatorii susțin că vor fi aplicate sancțiuni severe, ceea ce crește probabilitatea ca persoanele vizate să reacționeze fără a verifica autenticitatea informațiilor.

Reprezentanții Ministerului de Interne au atras atenția asupra acestei metode, subliniind că astfel de emailuri nu sunt emise de instituții oficiale.

„Atenţie‼ Acesta este un reminder important pentru siguranţa voastră‼ În ultima perioadă au reapărut e-mailurile care folosesc, în mod fals, identitatea unor instituţii de aplicare a legii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesaţi link-uri periculoase şi să răspundeţi unor presupuse convocări”, au transmis oficialii Ministerului de Interne.

În realitate, scopul acestor atacuri este obținerea de date personale sau accesul la dispozitivele utilizatorilor prin intermediul link-urilor periculoase incluse în mesaj. Odată accesate, acestea pot instala programe malițioase sau pot redirecționa către pagini false unde utilizatorii sunt încurajați să introducă informații sensibile.

Autoritățile insistă asupra unor reguli clare care pot preveni astfel de situații și pot reduce riscurile asociate unei fraude informatice. În primul rând, utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze link-urile primite în astfel de emailuri și să nu furnizeze date personale, indiferent de urgența invocată în mesaj.

De asemenea, este esențial ca adresele suspecte să fie blocate și raportate, pentru a limita răspândirea acestor tentative de fraudă. Atenția la detalii, precum adresa expeditorului sau formularea mesajului, poate face diferența între evitarea unei înșelătorii și compromiterea datelor personale.

Pentru cei care au interacționat deja cu astfel de mesaje, autoritățile recomandă măsuri imediate de securitate. Este importantă verificarea dispozitivului pentru eventuale programe malițioase, schimbarea parolelor conturilor importante și monitorizarea conturilor bancare pentru activități suspecte.

„Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesați link-uri periculoase și să răspundeți unor presupuse convocări.

Pentru a vă proteja:

– nu accesați link-urile primite;

– nu furnizați date personale;

– blocați și raportați adresele suspecte.

Dacă ați interacționat deja cu un astfel de mesaj:

– verificați și securizați dispozitivul;

– schimbați parolele importante;

– protejați-vă conturile bancare;

– sesizați poliția, online sau la cea mai apropiată unitate de poliție”.

În plus, orice incident trebuie raportat autorităților competente. Cetățenii pot sesiza poliția fie online, fie direct la cea mai apropiată unitate, pentru a contribui la investigarea acestor cazuri și prevenirea altor situații similare.

Reprezentanții instituției subliniază că vigilența este esențială în fața acestor atacuri tot mai sofisticate.