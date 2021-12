Misiunea principală a societății HIDRO PRAHOVA SA (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare) este aceea de a furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții din aria de operare, în condiții de calitate și protecție a mediului, în conformitate cu standardele europene, prin exploatarea eficientă a resurselor de apă și în beneficiul comunității.

In conformitate cu OUG 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, Hidro Prahova S.A. a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în procesul de selectie pentru completarea posturilor de Membri in Consiliul de Administratie in cadrul Hidro Prahova S.A.

Nota: detaliile despre procedura de recrutare si selectie, criteriile de selectie, despre modalitatea de depunere a candidaturilor si despre continutul dosarului de candidat se regasesc pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com), pe site-ul ADIPMAP (www.adiapa-prahova.ro) si pe cel al SC Hidro Prahova S.A. (www.hidroprahova.ro).

