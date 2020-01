Antonia este astăzi o femeie împlinită, cu o carieră de succes şi o viaţă de familie fericită alături de Alex Velea şi cei doi copii ai lor. Singura umbră de tristeţe este faptul că nu poate fi tot timpul alături de Maya, fetiţa pe care o are cu Vincenzo Castellano şi care este stabilită în Italia, alături de tatăl ei şi de familia acestuia.

Puţină lume ştie însă că Antonia a trăit clipe grele în copilărie, când a aflat o veste care a dat-o peste cap: cel căruia îi spunea tată, Mihai, nu era de fapt tatăl ei adevărat. Antonia nu şi-a cunoscut niciodată părintele ei biologic.

„Antonia a crescut în America. Am plecat când avea ea 5 anișori cam așa, până atunci noi am călătorit prin Europa, am locuit 1 an în Norvegia, 1 an în Elveția, 1 an în Germania, 1 an în Anglia. Am fost cu fostul meu soț, tatăl Antoniei. Pentru noi a fost așa o aventură, hai să încercam ceva nou. Am plecat mai mult pentru a-i oferi ei un viitor mai bun. Antonia a aflat mai târziu că Mihai nu este tatăl ei. Atunci când a aflat a fost un pic așa șocată, dar i-am explicat și a înțeles. Știi cum e, tata nu e cel care îți dă viață, e cel care te crește. A fost un tată exemplu pentru ea”, a mărturisit mama Antoniei în cadrul emisiunii „Acces Direct”, potrivit voxbiz.ro.

Antonia, revoltată de modul în care unii părinţi se implică în educaţie celor mici

Recent, Antonia a postat un mesaj pe un cont de socializare în care a îndemnat părinţii să se implice mai mult în educaţia copiilor, pentru că există prea multă răutate în mulţi copii la vârste fragede.

“Stau și mă uit la niște comentarii și mesaje și dacă vedeți ce limbaj au copiii din generația asta te sperii! Sunt foarte dezamăgită și cumva scârbită de câtă răutate există într-un corp atât de mic (10-20 ani).

Eu nu înțeleg părinții acestor copii. Unde sunteți?” Sunteți atât de răutăcioși, jigniți atât de ușor oameni și străini! Susțineți niște oameni care promovează răutate și vulgaritate! Eu nu înțeleg părinții acestor copii. Unde sunteți?

Ce educație le-ați dat, pentru că dacă mă întrebați pe mine, DA, ESTE VINA PĂRINȚILOR! Educație și maniere 0!!!! Trist”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram.

