Aceasta conferinţă s-a desfăsurat în parteneriat cu: Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, reprezentată de Directorul General Gheorghe Mihăilescu, Asociatia Forestierilor din România, reprezentată de presedintele Ciprian Muscă, Austrian Research Centre for Forests, reprezentată de domnul Alois Schuschnigg, Universitatea „Transilvania” din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, reprezentată de domnii profesori Valeriu Norocel Nicolescu şi Bogdan Popa, şi Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, reprezentată de domnul Liviu Nichiforel. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul AMICOM România.

La conferinţă au participat reprezentanţii ai asociaţilor de proprietari şi de administratori de fonduri forestiere, ongeori, sindicate ale lucrătorilor din industria de profil, asociaţii patronale implicate în exploatarea lemnului şi în fabricarea de mobilă etc.

În ciuda titlului conferinţei, principala preocupare a participanţilor a fost nevoia de a explica situatia in care se află fondul forestier al României, importanţa industriilor de exploatare şi prelucrare a lemnului, aspectele privind vânătoarea animalelor sălbatice etc. A fost vizibilă dorinţa vorbitorilor, organizaţi în cinci panele succesive, de a arăta că situaţia exploatării pădurilor din România nu este una catastrofală, exploatarea raţionala fiind una importantă şi necesară pentru ţară şi comunităţi mai ales din punct de vedere economic, necesitatea vânătorii controlate a animalelor sălbatice, mai ales cand acestea devin păgubitoare şi periculoase în special pentru locuitorii din mediul rural. S-a vorbit mai ales de cazul urşilor bruni, unde România are un efectiv mare de animale, aproape 7.000 de urşi. Cel mai mare din Europa, în afara Rusiei.

Demersul organizării unei astfel de conferinţe poate fi considerat ca fiind necesar şi legitim, aceste industrii având în ultimii ani o serioasă problemă de imagine, fiind considerate nişte activităţi care se bazează pe exploatarea sălbatică şi pe furtul de material lemnos. În bună măsură evenimentul a fost organizat şi ca urmare a raportului prezentat de Inventarul Forestier Naţional, în care se spune că in România sunt tăiaţi 38 de milioane de metri cubi de lemn pe an, cu 20 de milioane de metri cubi peste cei 18 milioane de metri cubi exploataţi legal. Nu e greu de explicat interesul arătat de Advantage Austria faţă de industriile ce implică exploatarea şi prelucrarea lemnului, de multi ani firma austriacă Holzindustrie Schweighofer avand interese binecunoscute în România şi fiind de multe ori acuzată de exploatarea brutală a pădurilor româneşti. De altfel la eveniment a fost prezent şi domnul Dan Bănacu, CEO al Holzindustrie Schweighofer România.

Conferinţa a fost una civilizată, dar în bună măsură dezechilibrată şi unidirectională, vorbitorii din panel, fie că a fost vorba de profesori universitari, directorul Romsilva, şefii de asociaţii patronale respingând aproape pe o singură voce viziunile sumbre cu privire la exploatarea pădurilor din România. Vocea contra a venit din sală, nu a fost parte din vreun panel. Cel mai important contestatar, instituţia pe care o conduce fiind de altfel direct atacată, a fost şeful IFN, Gheorghe Marin. Acesta a avut un schimb acid de replici cu Gheorghe Mihăilescu, fiecare dintre ei acuzându-l pe celălalt de minciună.

„Este acea percepţie diferită, ’38 de milioane de metri cubi tăiaţi’. Pentru că suntem aici cu nişte firme care mie mi-a plăcut ce au prezentat, vă invit pe toţi la Romsilva, în special pentru firma de IT: ştiţi că noi marcăm doi arbori şi nu ştim? Ştiţi că dumneavoastră tăiaţi doi arbori şi nu ştiţi? Ştiţi că firmele de exploatare transportă de două ori şi nu ştiu? Ştiţi dumneavoastră firmele de prelucrare că prelucraţi doi metri cubi şi nu ştiţi? Ştiţi că mobila face două bucăţi şi nu ştie? Poate că îi învăţaţi pe oamenii aceia care au făcut softul cu IFN de ce le-a dat acea sumă dublă, pentru că prea mult este acel dublu rostogolit, fără argumente, în spaţiul public. Eu i-am rugat să se uite la formula de calcul, deoarece calculatorul îţi dă formula pe care i-o bagi”, a susţinut şeful Romsilva.

Răspunsul domnului Gheorghe Marin a fost unul la fel de acid, sustinand concluziile raportului intocmit de institutia pe care o conduce.

„Referitor la ce a spus domnul Director General despre cifra de 38 de milioane de metri cubi tăiaţi care se vehiculează în spaţiul public, este o cifră pe care noi am produs-o, Inventarul Forestier Naţional din România, şi trebuie să îi spun domnului director Romsilva că apreciez că a spus că adevărul este unul singur şi minciunile sunt mai multe. Vreau să-i spun că de cifra volumului lemnului pe picior, de 2,35 de miliarde de metri cubi, suntem mândri, dar aceeaşi formulă s-a folosit şi la calculul volumului de lemn tăiat. Nu am folosit altă formulă. Să fie clar că nu a făcut Marin de capul lui, după cum se tot vehiculează în spaţiul public românesc: am discutat această formulă cu specialişti inclusiv din Austria, iar noi, Inventarul Forestier Naţional din România, am publicat împreună cu statisticienii Inventarelor Forestiere Naţionale din Franţa, Germania şi Elveţia o metodologie despre cum am prelucrat datele în IFN, care a fost publicată, nu a primit nicio observaţie din afara ţării, iar noi ne trezim din România că facem afirmaţii neadevărate”, a replicat Gheorghe Marin la atacul şefului Romsilva.

