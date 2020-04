Tânărul în vârstă de 29 de ani a fost cel mai bun sportiv al competiției până acum și mare favorit la câștigarea trofeului și al celor 50.000 de euro. Doar că, se pare că producătorii ar avea alte planuri și conform surselor Capital, aceștia ar dori să încline balanța spre Iancu Sterp, fratele cântărețului de manele, Culiță Sterp. Fanii au acuzat și ei pe rețelele de socializare că cei de la Kanal D îl promovează intens în ultima perioadă și îi creionează un profil de învingător, în timp ce imaginea lui Andrei este puternic șifonată pe nedrept. De altfel tatăl războinicului a postat un mesaj impresionat pe grupul de susținere al fiului său, care se pare că ar avea un număr impresionant de voturi și susținători.

Au decis la cine merg banii înainte de final?

O altă variantă de câștigătoare a competiției ar fi faimoasa Elena Ionescu. Sursele Capital au povestit că aceasta s-a împrietenit mult cu echipa de producție încă de la debutul competiției. La acel moment, pe insula Faimoșilor au pătruns mai mulți necunoscuți. Vedetele intrate în concurs atunci s-au revoltat și au amenințat că pleacă toți acasă întrucât nu li s-a asigurat securitatea, așa cum prevedea contractul. Elena ar fi fost singura care s-a opus colegilor și a luat apărarea celor din echipa de producție, iar de aici un plus de simpatie din partea Kanal D pentru aceasta. De altfel, acuzații în acest sens au tot curs din partea altor vedete care au părăsit competiția.

Ceea ce, însă i-a revoltat foarte mult pe fanii emisiunii a fost modul în care a fost înjosit războinicul Andrei Ciobanu, care a fost prezentat ca un pion otrăvit al echipei, deși lucrurile nu au stat deloc așa. Mai multe detalii AICI.

Redăm mai jos, integral mesajul tatăului lui Andrei, un părinte care suferă pentru fiul său. De precizat că mama războinicului a murit în urmă cu câțiva ani de cancer, lăsând un gol imens în sânul familiei și provocând multe lacrimi lui Andrei pe parcursul competiției.

Așadar cine va câștiga Survivor România? Va lăsa Kanal D competiția liberă? Sau va impune din nou un câștigător, așa cum susțin fanii emisiunii și așa cum a insistat Alin Andronic că s-a întâmplat. De altfel acesta a rămas cel mai iubit concurent al unui reality show difuzat în România, adunând sute de mii de susținători în jurul său, din întrega țară.

Ce transmite tatăl lui Andrei celor de la Kanal D

„Am stat in cumpana daca sa scriu cele ce urmeaza. Dar cand copilul meu este atacat si nu are drept la replica nu am de ales. Apropo: sunt tatal lui Andrei Ciobanu concurent la Survivor Romania o emisiune concurs difuzata de Kanal D. Ma simt ofensat si deceptionat de de cele vazute la Fan arena dupa emisiunea de marti seara. Andrei a fost etichetat in subsolul imaginii ca fiind „pionul otravit „din tabara razboinicilor. Am simtit nevoia sa intervin pt. ca.nu mai suport manipularea pe care acest post de tv. o face cu opinia publica. Este de datoria mea sa va atrag atentia voua Kanal D ca Andrei al nostru nu este asa cum incercati sa il prezentati voi la tv. adica fitilist, intrigant dispus la orice pt. a castiga.

Si nu cred ca acel contract semnat de Andrei cu postul Kanal D inainte de inceperea emisiunii va da dreptul de a-i ataca imaginea. O imagine construita in timp cu truda cu cinste, sinceritate si profesionalism. Da, este inca un pion pe tabla de sah a emisiunii, un pion de care v-ati folosit- ca de toti ceilalti concurenti de altfel- si pe care acum il etichetati ca otravit.

Pt. ca- nu-i asa -ce este Survivor decat un show tv.care ca orice emisiune tv. se supune unor reguli stricte: are un scenariu sau desfasurator,un buget, o echipa tehnica si una de productie coordonate de un producator, si care ca orice emisiune tv. trebuie sa faca audienta sau rating,adica profit,intr-un cuvant ,bani.

Fratilor .,toti cei ce priviti emisiunea la tv. nimic nu se intampla aleator pe insulele alea. In testimoniale ,in cadrul discutiilor de grup,li se da o tema de discutie, li se sugereaza conform scenariului ce sa spuna si care dintre ei sa o spuna..Ce mai scapa de sub control se taie la montaj ,iar noua acasa ni se prezinta pe ecran doar ceea ce se incadreaza in grila aducatoare de audienta. Adica de cele mai multe ori scandalul. Pt. ca ne place panarama . O savuram pt. ca ne scoate din cotidian pt. ca ne implica si in felul acesta fara sa ne dam seama devenim si noi niste pioni aducatori de profit pe tabla de sah a unei emisiuni tv.

Pt. ca pe baza reactiilor noastre pe diferite retele de socializare a comentariilor noastre ,ei,producatorii isi fac scenariile urmatoarelor emisiuni.Iar prezentatorii nu au propriile opinii pe post ,pt.ca lucrand la patron fac ce li se spune pt. un salariu.[a vrut Andrei Duban sa atinga subiectul asta la o emisiune Fan arena dar reactia lui Cosmin la temperat. De aceea va atrag atentia sa nu credeti tot ce vedeti pe ecran. Copii nostri -si ma refer la toti concurentii, pt. ca toti sunt niste copii pt. mine.-nu sunt cei pe care ii vedeti la tv.

Ei s-au angajat la Kanal D in baza unui contract de munca cu durata determinata sa participe la o emisiune tv. si sa asculte indicatiile producatorilor [fisa postului]. Un singur lucru este real ,nu l-au prevazut ,nu-l pot gestiona ,dar l-au exploatat la maxim :povestea de iubire dintre Andrei si Karina, singurul lucru frumos si curat care s-a intamplat pe insula vizibil pt. toata lumea.

Dar si lucrul asta l-au murdarit cu presupuneri si supozitii. Si mai cred ca efortul fizic de pe trasee este real si mai cred ca si foamea este reala dar din momentul in care incep discutiile realul se reduce la 20-25%. Andrei al nostru a castigat de mult Survivor prin tot ce a demonstrat pana acum si prin faptul ca a gasit pe insula acea parte care intregeste sufletul oricarui om-iubirea. Pacat ca de multe ori in viata fericirea si calitatile unor OAMENI starnesc invidii nejustificate altor „oameni”invidii ce pot refula in subsolul unei imagini tv”, a scris tatăl lui Andrei pe facebook.