„Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizeaza urmatoarele: Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV) nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obtinerii permisului de conducere. Pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de soluționare, verificarea situației juridice a persoanei se realizează direct la ghiseu, de către SPCRPCIV, pe baza consimțământului exprimat de solicitant. Astfel, nu mai este necesară prezentarea de către orice persoană a cazierului judiciar, indiferent dacă acesta este obținut fizic sau online. Această măsură permite procesarea imediată a cererilor și elimină demersurile suplimentare din partea persoanei, precum solicitarea prealabilă a cazierului sau transmiterea lui prin alte canale. În perioada următoare, vor fi implementate măsuri suplimentare de digitalizare și optimizare a fluxurilor, cu scopul de a face interacțiunea cu serviciile publice comunitare mai rapidă, mai simplă și mai accesibilă”, se arată într-o nouă reacție a MAI pe marginea subiectului de mai jos.

Știrea inițială

Cetățenii care au solicitat cazierul judiciar online se confruntă cu refuzuri la ghișeele DRPCIV din București. Într-o interpelare oficială transmisă la începutul lunii septembrie, deputatul Sebastian Burduja atrage atenția asupra acestei situații.

El subliniază că problema apare chiar într-o structură aflată în subordinea directă a Ministerului Afacerilor Interne, instituție care a dezvoltat și garantează platforma prin care se eliberează online cazierul judiciar.

„Este absurd ca o structură din subordinea directă a Ministerului Afacerilor Interne (DRPCIV) să nu recunoască validitatea unui document oficial eliberat printr-o platformă dezvoltată și garantată de același minister”, spune Burduja în interpelarea depusă la începutul lunii septembrie, în care îi cere explicații colegului său de partid, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Ministrul a precizat că motivul invocat de funcționarii de la ghișeu este „o prezumție nefondată a falsului”. Potrivit acestuia:

„În loc să verifice documentul și, în caz de suspiciune reală, să sesizeze organele de urmărire penală, funcționarii aleg să respingă documentul și să solicite cetățenilor să reia procedura birocratică pentru obținerea unui cazier fizic”.

Deputatul a invocat și cadrul legal în vigoare, potrivit căruia „certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice”. În final, el solicită MAI să precizeze ce măsuri administrative vor fi luate pentru a asigura acceptarea necondiționată a certificatelor electronice în toate ghișeele DRPCIV din țară și sancționarea funcționarilor care nu respectă legea.

Ministerul Afacerilor Interne a răspuns interpelării, precizând că se fac pași concreți pentru ca serviciile de permise și înmatriculări să poată extrage automat din baza de date ROCRIS cazierul judiciar, fără a mai solicita documentul la ghișeu.

„Au fost depuse toate diligențele de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări în vederea asigurării unui mod unitar de lucru, prin transmiterea de îndrumări și organizarea de ședințe de lucru, astfel încât toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să obțină extrasul de pe cazierul judiciar prin aplicația ROCRIS și să nu îl solicite, sub nicio formă, cetățenilor care se prezintă în vederea depunerii documentelor necesare efectuării operațiunilor specifice”, se arată în răspunsul MAI.

Ministerul recunoaște că în prezent există un ordin de ministru din 2010 care cere prezentarea cazierului judiciar la ghișeu, dar precizează că se fac demersuri pentru modificarea și completarea acestuia. Scopul este ca extrasele de pe cazierul judiciar să fie verificate automat prin proceduri informatice, în conformitate cu legislația privind circulația pe drumurile publice.

„Au fost inițiate demersurile necesare în vederea modificării și completării Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii obligației de obținere a extrasului de pe cazierul judiciar cu verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin proceduri informatice automatizate”, precizează MAI.

Schimbările vor deveni efective după publicarea ordinului în Monitorul Oficial, moment în care se așteaptă ca toate ghișeele să accepte documentele digitale fără solicitări suplimentare.

Deputatul Sebastian Burduja a declarat pentru HotNews că răspunsul MAI „reflectă o abordare instituțională”. El a subliniat că digitalizarea serviciilor publice nu se limitează doar la implementarea instrumentelor electronice, ci presupune și o schimbare de mentalitate a personalului care interacționează cu cetățenii.

„Înțeleg ca există încă legislație terțiară care necesită ajustări, deși legea «bate» astfel de reglementări. Este clar ca digitalizarea necesită, dincolo de instrumente legale și tehnice, o schimbare de mentalitate, în cazul unor funcționari publici care interacționează cu cetățenii. Sunt convins ca nu e vorba aici de rea voință, ci de un proces de adaptare”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Burduja, procesul de modernizare a administrației publice trebuie să combine legislația existentă cu instruirea și conștientizarea funcționarilor, pentru ca serviciile digitale să fie utilizate în mod eficient de cetățeni. El consideră că, odată implementate procedurile automate de verificare a cazierului judiciar, beneficiile digitalizării vor deveni vizibile în interacțiunea directă cu publicul.