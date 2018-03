Componenta inteligenta de stocare date si documente care raspunde reglementarilor GDPR

Zipper s-a concentrat in permanenta pe dezvoltarea si implementarea unor noi tehnologii de lucru care sa satisfaca nevoile reale ale oricarei afaceri, indiferent de dimensiunea acesteia si a inteles ca evolutia presupune adaptarea tendintelor actuale de externalizare a serviciilor si oferirea de solutii profesioniste, flexibile si configurabile.

In contextul actual, necesitatile companiilor sunt de a avea acces imediat la datele importante pentru nevoile lor de business si stocarea si arhivarea lor sa se faca in conformitate cu reglementarile legale, nevoi pe care sistemele traditionale de management al stocarii datelor nu le pot indeplini.

In cadrul evenimentului GDPR 360 Approach & Automation Experience din 22 Feb 2018, Zipper a prezentat o serie de solutii care vin sa sustina companiile in desfasurarea activitatii lor de baza si in dezvoltarea afacerii, lasand profesionistii sa se ocupe de optimizarea si consolidarea fluxurilor de date si documente.

Zipper a anuntat cu aceasta ocazie achizitionarea solutiei Elastic Cloud Storage (ECS) de la Dell EMC, o aplicatie de stocare date bazata pe tehnologie cloud, in care software-ul de control si suportul fizic pe disc magnetic sunt combinate ca un sistem integrat, permitand accesul la mediul de stocare doar prin ECS.

Elastic Cloud Storage (ECS) este recunoscuta pentru performanta ridicata, scalabilitate si flexibilitate, fiind una din cele mai bune solutii de pe piata de Object Storage. Solutia ofera o flexibilitate completa a datelor in cazul defectiunilor hardware sau a degradarii mediului in care au fost stocate.

ECS este o platforma virtuala de stocare, care protejeaza continutul impotriva stergerii sau suprascrierii pentru o anumita perioada de pastrare a datelor.