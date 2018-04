Yves Caracatzanis: Renault a investit până acum în România 2,8 mld. euro. De ce nu apar noii investiții majore

Vorbind despre lipsa din ultimii ani a unor investiţii majore în industria auto românească, oficialul Renault a menţionat că „investitorii caută competitivitatea ţării, infrastructură, stabilitate şi predictibilitate, angajaţi bine pregătiţi şi educaţi. Știţi România mai bine decât mine. Țara trebuie să lucreze la toate capitolele de mai sus pentru a atrage un nopu investitor major. Noi am făcut multe pentru a avea ceea ce ne trebuie aici, fără a aştepta ajutorul autorităţilor”. De asemenea, Caracatzanis, care a petrecut doar doi ani şi jumăptate în funcţia de şef al diviziei Renault de la noi, a mărturisit că timpul petrecut în România a fost „cam scurt, dar când şeful te caută pentru o promovare, te duci. Rezultatul obţinut de Dacia în timpul meu cât şi înaintea mea este foarte bun. A fost important să continui rezultatele bune ale Dacia şi am reuşit asta. Batem record după record. Și în primul trimestru al acestui an am depăşit valorile de anul trecut. Apoi, a trebuit să continui maturizarea gamei. Am dezvoltat şi zona de inginerie, de servicii, am modernizat uzina, Vom recruta încă 1.000 de oameni, în mare parte în zona de inginerie în 2018. De altfel, anul acesta se anunţă chiar mai bun decât 2017. Noul Duster nu e încă lansat în toate ţările pe care le are ca ţintă”.

În acelaşi timp, înlocuitorul său la feşia tutror activităţilor grupului Renault în România, Antoine Doucerain, a addăugat că în România „vrem valoare şi volum. Trebuie să ţinem ritmul de până acum. Dacia trebuie să rămână în vârful primei ligi a producătorilor. Dacă vrem să rămânem în cursă trebuie să pregătim ceea ce noi numim „uzina viitorului”. Un concept care are în centru oamenii. Am întâlnit deja sindicatele şi cred vom colabora foarte bine. Avem puncte de vedere şi încercăm să colaborăm pentru binele angajaţilor şi al companiei. E important ca Dacia să-şi menţină ADN-ul de marcă cu maşini de calitate bună la un preţ bun. Vom avea cu siguranţă o evoluţie în conţinutul maşinilor gamei dar despre asta vom mai vorbi”.

Yves Caracatzanis îşi încheie, la finele acestei luni, mandatul de director general al Automobile Dacia şi Groupe Renault România, iar de la 1 mai postul acestuia va fi preluat de Antoine Doucerain, care are o vechime de 25 de ani în cadrul grupului Renault. Antoine Doucerain îi va fi subordonat lui Nicolas Maure, director de operaţiuni Groupe Renault pentru Regiunea Eurasia, din care face parte şi România.

Antoine Doucerain activează în cadrul grupului Renault din anul 1993. A debutat în cadrul Direcţiei de Inginerie Logistică din cadrul Renault, apoi şi-a continuat cariera în domeniul Fabricaţiei, mai întâi la uzina din Douai, unde ocupă succesiv posturile de şef departament Montaj, director Tehnic, director adjunct Fabricaţie, iar mai apoi, în 2010, a fost numit director al uzinei din Maubeuge, unde asigură lansarea Kangoo ZE şi pregătirea modelului Citan pentru Daimler.

În 2012, Antoine Doucerain merge în Brazilia pentru a coordona crearea unei noi uzine Nissan şi începerea producţiei modelelor Micra şi Versa. Din mai 2015 se întoarce în Franţa şi ocupă funcţia de director industrial, asigurând coordonarea a 8 uzine ale Renault (Polul industrial Vest) cu un nivel ridicat de performanţă.