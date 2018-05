Wizz Air oferă două zile de reduceri de până la 30%

În cursul ultimului an, WIZZ a atins obiective marcante în timp ce îşi continuă creşterea cu mai mult de 24% pe an şi a transportat 30 de milioane de pasageri ce beneficiază de cele mai mici tarife, un sistem de rezervare uşor şi servicii excelente la bordul aeronavelor. În plus, compania trece în prezent prin cea mai mare creştere operaţională din istoria sa, cu un total de 21 de aeronave alocate bazelor sale europene în numai 17 săptămâni, ceea ce înseamnă adăugarea a 70 de noi servicii, dar şi alte 700 de plecări săptămânale suplimentare în reţeaua deja extinsă. Trei noi destinaţii au fost inaugurate în 2018 - Atena, Harkiv şi Viena. Mai mult, Wizz Air a început oficial operaţiunile companiei sale din Marea Britanie cu sediul la aeroportul din Londra Luton, pe 3 mai 2018, cu primul zbor între Londra Luton şi Bucureşti.

Wizz Air a continuat, de asemenea, să sprijine comunităţile în care operează, prin adăugarea unui nou semi-maraton Wizz Air în Katowice şi extinderea cu încă cinci ani a titlulului de sponsor pentru Budapest Half - Marathon. Linia aeriană acordă şi tinerelor talente oportunitatea de a-şi testa aptitudinile în cadrul competiţiei anuale de studii de caz WIZZ Youth Challenge, aflată la cea de-a doua ediţie.

În prezent, flota Wizz Air este formată din 96 din aeronave Airbus A320 şi A321 – una dintre cele mai tinere din Europa – şi transportă pasageri prin reţeaua sa diversă din Europa şi dincolo de ea, de la Tromso, unul dintre cele mai nordice puncte, şi până în Dubai, în sudul îndepărtat. Wizz Air continuă să crească, la fel şi echipa sa de profesionişti cu aproape 800 de noi angajaţi în ultimul an. Zi de zi, echipa de profesionişti în aviaţie formată acum din aproape 4.000 de persoane din 45 de ţări oferă servicii superioare la bordul aeronavelor, precum şi servicii inovatoare personalizate, cum ar fi Flexible Travel Partner sau Fare Lock.

“Suntem încântaţi să sărbătorim cea de-a 14-a aniversare împreună cu pasagerii noştri, oferind două zile preţuri şi mai mici decât de obicei. În ultimii 14 ani, echipa noastră puternică şi dedicată a oferit ocazia de a descoperi Europa şi nu numai la tarifele reduse practicate de companie. Wizz Air conectează acum 141 de destinaţii spre 44 de ţări, iar Viena, Atena şi Harkiv, sunt noile noastre destinaţii. Împreună cu echipa WIZZ aşteptăm cu nerăbdare următoarea etapă din scurta istorie a companiei de până acum: sosirea aeronavei cu numărul 100,” József Váradi Chief Executive Officer la Wizz Air.