"Avem un sistem supradimensionat, în condiţiile unei susţineri financiare necorespunzătoare, deci este subfinanţat în totalitate. Cheltuim foarte, foarte mulţi bani pe componenta de operare, care este generată de pierderi masive, de ineficienţă. Dacă aţi avea cifrele, v-aţi speria ce dimensiuni există. Atragem bani prin subvenţii locale şi de la bugetul de stat, prin rectificare, foarte, foarte mulţi. Cu banii aceştia modernizam toate sistemele", a susţinut el, în cadrul Thermal Energy Forum.

Potrivit lui Vişan, Ministerul Energiei şi ANRE pregătesc o nouă schemă de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

"Împreună cu ANRE lucrăm la documentaţia privind caietul de sarcini pentru o nouă schemă de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, atât pentru susţinerea celor care sunt în schemă, cât şi pentru facilităţi pe componenta investiţională şi de operare pentru cei care vor intra în schemă. Deci, ca să fiu clar, acoperă ambele domenii", a mai spus oficialul ministerial, informează Agerpres.

El a subliniat că sectorul energiei termice este cel mai problematic din toată industria energiei.

"Sectorul industriei energetice reprezintă o infrastructură vitală. În acest domeniu, dintre cele trei industrii, energia electrică, gazele naturale şi energia termică pentru localităţi şi industrie, de departe energia termică este cea mai deficitară şi are condiţiile cele mai grele", a mai arătat Vişan.

Potrivit acestuia, problematica energiei termice reprezintă un capitol important al Strategiei energetice naţionale 2030, care este în curs de actualizare.

"Fac precizarea că, atunci când am venit în minister (la începutul anului trecut - n. r.), am găsit-o nedefinită, nu era, asta e. Şi mai precizez că am stat şi m-am uitat în jur cu cine să abordez. Nu am reuşit să identific în tot ministerul vreo două-trei persoane, noroc că din consilierii pe care i-am avut, cu experienţă deosebită, m-au ajutat foarte mult", a adăugat Vişan.

În urmă cu o săptămână, ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat că Strategia energetică a României 2017 - 2030 va fi finalizată până la sfârşitul acestui an.