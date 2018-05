VipCarsAutomobile.ro – 6 Motive pentru care oamenii cumpara auto second hand Germania

Piata auto second hand Germania e poate printre cele mai ofertante din lume datorita calitatii de care masinile fabricate aici se bucura, dar si prestantei pe care marcile auto nemtesti o au, fiind considerate printre cele mai performante si rezistente automobile.

VipCars Automobile este compania care iti aduce cele mai bune auto second hand Germania. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa-i contactezi pe membrii echipei, sa specifici modelul dorit, pretul in care vrei sa te incadrezi si in cel mai scurt timp vei primi cele mai bune oferte.

Ulterior, echipa te va asista in verficarea masinii, intocmirea actelor de cumparare, dar si a gasirii unei modalitati de finantare, in cazul in care nu dispui de toata suma de bani.

Iata mai jos cele mai frecvente motive pentru care oamenii aleg sa cumpere anumite masini in detrimentul altora:

Masini econome

Gazul este mai ieftin decat benzina, prin urmare si costurile sunt reduse. Design-ul aerodinamic, posibilitatile de a economisi combustibil sunt printre factorii care ii conving pe viitorii proprietari de masini sa se orienteze spre modele care ofera aceste lucruri.

Siguranta

37% dintre persoanele care isi cumpara o masina spun ca pun pe primele locuri siguranta pe care modelul achizitionat le-o confera. Exista anumite marci de masini care au investit foarte mult in acest aspect.

Pretul

E probabil factorul decisiv atunci cand alegi un model de masina in defavoarea altuia. Un procent de 38% dintre cei care vor sa cumpere o masina spun ca pretul si ratele lunare pe care le platesc pentru automobil sunt cele mai importante aspecte pe care le iau in calcul.

Experienta condusului

Sunt masini pe care simti ca le poti conduce mai usor, pe altele mai greu. Avand in vedere ca masina este folosita zilnic de majoritatea oamenilor, 40% dintre soferi spun ca acesta este cel mai important lucru pe care il au in vedere atunci cand isi cumpara o masina.

Reputatia marcii

Aproape jumatate dintre soferi declara ca prestigiul marcii de masini joaca un rol esential si ca isi doresc un anumit model doar pentru ca are recenzii foarte bune. In acest sens, masinile germane sunt in topul preferintelor, fiind considerate rezistente, sigure si moderne.

Aspectul exterior

45% spun ca modul in care masina arata ii determina daca sa o cumpere sau nu. Mai mult, tot atatia spun ca ar alege un alt model de masina daca cea pe care si-o doresc nu are o anumita culoare.

Indiferent de masina pe care vrei sa o cumperi, de la model, la anul fabricatiei, numarul de kilometri, culoare sau marca, vipcarsautomobile.ro este locul in care o gasesti.

Iti doresti o anumita masina fabricata in Germania? Acum o poti avea in conditii avantajoase de finantare pentru credit auto sau rate periodice de leasing.

Date contact

Telefon: 074 341 7119

E-mail: avelariacars@yahoo.com

(P)