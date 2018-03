Viorica Dăncilă: Sunt exagerat de fidelă PSD

Întrebată, la Antena 3, dacă este adevărat că este "exagerat de fidelă" preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: "Sunt exagerat de fidelă partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte mulţi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea m-a cunoscut de-a lungul timpului şi atunci când am obţinut rezultate bune şi atunci când nu am obţinut şi am recunoscut acest lucru şi am încercat să-mi îmbunătăţesc modul de a acţiona".

Totodată, premierul a spus că poate să obţină rezultatele pe care le doreşte alianţa PSD-ALDE.

"Consider că pot să pun în aplicare programul pe care îl are Partidul Social Democrat. (...) Sunt un om foarte puternic şi cred că am capacitatea de muncă şi capacitatea de a conduce o echipă, de a face o echipă, astfel încât să pot să am rezultatele pe care le doreşte alianţa PSD-ALDE, dar pe care mai ales şi le doresc românii", a spus Dăncilă.

Ea a mai afirmat că a pune în aplicare programul de guvernare nu înseamnă că eşti "marioneta cuiva".

"Este adevărat că lucrez şi va trebui să lucrez cu Liviu Dragnea şi partidul. Eu pun în aplicare un program făcut de partid şi de Liviu Dragnea. Este normal. Dar asta nu înseamnă că, dacă pui în aplicare programul, eşti marioneta cuiva", a spus Dăncilă.

Totodată, şefa Executivului a precizat că Liviu Dragnea nu promovează o persoană pe motive de prietenie.

"Liviu Dragnea nu promovează o persoană nici pe motive de prietenie, nici pentru că o cunoaşte de foarte mulţi ani, ci pe alte criterii, criterii legate de profesionalism. (...) Este preşedintele Partidului Social Democrat. De rezultatele guvernării depinde soarta partidului. (...) Anul viitor avem alegeri", a arătat Viorica Dăncilă.

Pe de altă parte, întrebată dacă va fi naşa de cununie a preşedintelui PSD cu iubita lui, Dăncilă a răspuns: "Nu, acum aud pentru prima dată acest lucru". Ea a precizat însă că, dacă i s-ar propune, ar accepta să fie naşa de cununie a liderului PSD.

"Sigur că da. De ce aş spune nu? (...) Nu neg faptul că o cunosc pe domnişoara Tănase, o cunosc pe Irina, este un om deosebit, este o fată deosebită. (...) Aceste lucruri fac parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om. (...) La noi, din păcate, ceea ce este normal a devenit anormal şi cred că acest lucru nu trebuie să se întâmple. Societatea românească s-a radicalizat foarte mult", a menţionat premierul Viorica Dăncilă. AGERPRES