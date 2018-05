Viorica Dăncilă: România şi Polonia au o implicare deosebită pe palierul de securitate şi apărare

"Am inaugurat astăzi primele consultări interguvernamentale din istoria relaţiilor noastre. Momentul are o încărcătură simbolică cu totul aparte pentru ambele state pentru că anul acesta ambele state îşi celebrează Centenarele naţionale: Marea unire în România şi Redobândirea independenţei în Polonia. Faptul că am organizat astăzi primele consultări interguvernamentale reprezintă, pe de o parte, o reflectare a parcursului nostru comun, a istoriei împărtăşite, dar, pe de altă parte, şi a stadiului foarte bun, tot mai bun a cooperării noastre din prezent", a afirmat Viorica Dăncilă.

Dăncilă a reliefat acordul semnat între cele două guverne privind mormintele de război.

"Am avut convorbiri aprofundate în domenii precum apărarea şi securitate, integrarea europeană şi afacerile externe, economia, afacerile interne, cultura, agricultura, turismul. Am semnat astăzi acordul bilateral pentru mormintele de război, cinstind astfel memoria erorilor noştri", a adăugat premierul român.

Şefa Executivului a subliniat discuţiile foarte bune privind cooperarea româno-polonă.

"Am avut astăzi o serie de discuţii foarte bune despre nivelul la care se găseşte cooperarea româno-polonă. În primul rând, am notat cu satisfacţie implicarea deosebită a României şi Poloniei pe palierul de securitate şi apărare. Ambele Guverne alocă 2% din PIB pentru apărare în conformitate cu angajamentul asumat în interiorul NATO. Totodată, avem şi o prezenţă militară reciprocă pe teritoriile noastre. După cum se cunoaşte, România participă deja de anul trecut cu 120 de militari în Polonia, ca parte a prezenţei înaintate întărite a NATO, iar Polonia participă cu o companie mecanizată şi ofiţeri de Stat Major în România ca parte a prezenţei înaintate adaptate. În acelaşi timp, am discutat să extindem această cooperare foarte bună care există în domeniul apărării şi la alte domenii de cooperare sectoriale, mă refer, în primul rând, la economie şi investiţii", a menţionat premierul Dăncilă.

Ea a apreciat că relaţiile economice şi comerciale dintre cele două ţări au cunoscut o evoluţie ascendentă, schimburile fiind în creştere.

"Trebuie să încurajăm acest trend pozitiv şi de aceea intenţionăm să organizăm la Bucureşti un forum de afaceri care să dea expresie voinţei noastre de a face mai mult pentru componenta antreprenorială a relaţiei bilaterale", a adăugat Viorica Dăncilă.

Premierul român a menţionat că a mulţumit Guvernului polonez pentru sprijinul continuu pentru aderarea României la Spaţiul Schengen.