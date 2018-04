Viitorul proprietar al Militari Shopping vorbește deja despre o extindere semnificativă a centrului comercial

MAS REI, care activează pe piaţa românească printr-un parteneriat cu firma Prime Kapital, înfiinţată de fondatorii NEPI, Martin Slabbert şi Victor Semionov, şi-a anunţat acţionarii că va plăti 95 mil. euro, cash, pentru a achiziţiona Militari Shopping de la investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, care, în acest fel, se retrage din România. Acesta va fi al doilea cel mai scump mall tranzacţionat în Bucureşti, după Promenada Mall, vândut în 2015 cu 148 mil. euro. În plus, cumpărătorul a mai anunţat că, în pezent, urmăreşte în mod activ o serie de noi oportunităţi de investiţii pe care le va comunica acţionarilor imediat după încheierea discuţiilor.

„Activul generează un venit stabil pe termen mediu, cu perspective bune de creştere, ce vor determina rentabilitatea investiţiilor directe ale MAS. Este de aşteptat ca extinderea contractelor de închiriere şi unele cheltuieli de capital să consolideze nivelul veniturilor. Perspectiva unei noi concurenţe este scăzută, iar dezvoltările rezidenţiale din zonă contribuie la creşterea numărului de cumpărători. Există capacitatea unei extinderi semnificative şi/sau redezvoltări a centrului comercial, pe măsură ce cererea creşte, pe termen mediu“, se arată într-un comunicat al MAS REI.

Investitorul mai precizează că, de la deschiderea sa din 2009, Militari Shopping a beneficiat din plin de dezvoltarea cartierelor rezidenţiale din zonă, care au crescut amprenta centrului la circa 294.000 de persoane aflate la o distanţă cu maşina de mai puţin de 45 de minute. Mai mult, MAS REI precizează că, în prezent, se dezvoltă alte 4.000 de apartamente în vecinătatea parcului de retail.

Militari Shopping are 53 de chiriaşi care împart peste 56.000 mp. Venitul operaţional net anual al parcului este de 7,1 mil. euro, la o chirie medie anuală de 10,6 euro/mp/lună. Proiectul a fost deschis în 2009 şi are ca principali chiriaşi hipermarketul Auchan, magazinul de bricolaj Praktiker, comerciantul de articole sportive Decathlon şi o serie de branturi de îmbrăcăminte precum H&M, C&A, Reserved, New Yorker, LC Waikiki, Pepco, Deichmann, Hervis, Humanic, Koton şi Takko. Spaţiile disponibile sunt complet închiriate, pe un termen mediu de cinci ani.

Finalizarea tranzacţiei de vânzare a Militari Shopping este aşteptată la sfârşitul celui de-al treilea trimestru din acest an, după îndeplinirea anumitor condiţii.

MAS REI a achiziţionat anul trecut parcul de retail Era Shopping Park din Iaşi şi o serie de terenuri pentru proiecte comerciale mai mici în Piteşti, Târgovişte, Ploieşti, Baloteşti, Baia Mare, Roman şi două ansambluri rezidenţiale în Bucureşti.

De remarcat este faptul că partenerul local al MAS REI, adică firma Prime Kapital, alături de NEPI Rockcastle, Globalworth, şi Iulius sunt singurii investitori imobiliari de anvergură fondaţi în România cu planuri de lărgire a activităţii în ţările din regiune prin achiziţii de ordinul miliardelor de euro. Coincidenţă sau nu, pe toţi îi leagă un lucru: sunt susţinuţi de capital sud-african. Cum s-a ajuns aici? Lipsa de creştere a Produsului Intern Brut şi incertitudinea politică au contribuit decisiv la declinul încrederii consumatorilor în economia sud-africană. Într-un asemenea climat, costul de finanţare a unei investiţii a devenit imediat mai mare decât randamentul obţinut din afacere. Debuşeul s-a dovedit a fi Europa Centrală şi de Est, o economie cu o rată de creştere anuală de aproape 4%, şi în mod special România, care a avut cea mai performantă economie din Uniunea Europeană.

Exit din România

Pentru Atrium European Real Estate, Militari Shopping a fost singurul activ imobiliar deţinut în România, motiv pentru care vânzarea acestuia echivalează cu ieşirea sa de pe piaţa locală.

Atrium a achiziţionat în anul 2004 prima fază a proiectului din Militari, dezvoltat de către compania belgiană Liebrecht&wooD, în urma unei tranzacţii de circa 20 mil. euro. Centrul comercial avea o suprafaţă închiriabilă de 10.800 mp, iar pentru extinderea din 2009 compania a anunţat că a alocat 67 mil. euro.

Compania a anunţat recent vânzarea a 19 proprietăţi din Ungaria, care reprezintă aproape toate activele sale de pe această piaţă, şi finalizarea repoziţionării portofoliului său din Cehia prin vânzarea participaţiei sale dintr-un centru comercial din Brno. La începutul lunii trecute, Atrium a semnat o înţelegere privind vânzarea Atrium Saratov din Slovacia pentru 10,3 mil. euro, a cărei finalizare se aşteaptă recent.

În vara anului trecut, Atrium şi-a scos la vânzare şi proprietăţile din Rusia. Compania şi-a revizuit operaţiunile din Rusia încă din 2014, când veniturile din chirii au fost ameninţate de situaţia economică locală. Compania are şapte malluri în Rusia, dintre care două în Moscova, cu o valoare totală de 289 mil. euro.

Acţionarul majoritar al Atrium European Real Estate este grupul de investitori israelieni Gazit-Globe, care a preluat în 2008 compania, la acea dată Meinl European Land, şi a redenumit-o. Gazit-Globe este unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Israel, cu un portofoliu de 130 de proprietăţi, răspândit în 13 ţări, evaluat la 10 mld. dolari.