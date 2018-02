Anna Rosling Rönnlund: Vedeți cum trăiește restul lumii, în funcție de venit

Vedeţi cum trăiesc familiile din Letonia, Burkina Faso sau Peru, pe măsură ce Rosling Rönnlund explică puterea vizualizării datelor pentru a ne ajuta să înţelegem mai bine lumea.

Vă prezentăm mai jos discursul integral susţinut de Anna Rosling Rönnlund la conferintele TED

Ce imagini vedem din restul lumii? Vedem dezastre naturale, războaie, teroare. Vedem refugiaţi şi boli îngrozitoare. Nu-i aşa? Vedem plaje superbe, animale drăgălaşe, peisaje frumoase, obiceiuri şi alte lucruri. Apoi, trebuie să facem legătura în mintea noastră şi să ne creăm o imagine despre lume. Cum e posibil aşa ceva? Lumea pare atât de ciudată. Și nu cred că e aşa. Nu cred că e chiar aşa ciudată, de fapt.

Am o idee. Imaginaţi-vă lumea ca pe o stradă, pe care cei săraci trăiesc la un capăt, iar cei bogaţi la capătul opus, şi toată populaţia lumii trăieşte aici. Și voi, şi eu, iar vecinii noştri sunt cei cu venituri similare. Oamenii care trăiesc în acelaşi cartier cu mine sunt din alte ţări, din alte culturi, de alte religii.Strada ar putea arăta aşa. Eram curioasă. În Suedia, acolo unde locuiesc, am întâlnit mulţi studenţi. Și voiam să ştiu unde cred ei că şi-ar avea locul pe o stradă ca aceasta.

Aşadar, am transformat casele în oameni. Aceştia sunt cei şapte miliarde de oameni din lume. Doar prin faptul că trăiţi în Suedia, cel mai probabil vă încadraţi aici, în grupul cel mai bogat. Însă, când i-am întrebat pe studenţi, ei credeau că sunt la mijloc. Cum să înţelegi lumea când vezi toate aceste imagini înspăimântătoare şi îţi închipui că eşti la mijloc, când, de fapt, te afli în partea de sus? Nu e prea uşor.

Aşa că am trimis fotografi în 264 de case din 50 de ţări — un număr în creştere — şi în fiecare casă, ei au realizat acelaşi set de fotografii. Au pozat patul, plita, jucăriile şi încă vreo 135 de lucruri. În momentul de faţă, avem cam 40.000 de imagini care arată cam aşa.

Aici, după cum scrie în partea de sus, avem: „Familii din lume, în funcţie de venit” şi strada reprezentată dedesubt, după cum puteţi observa. Apoi vedem câteva dintre familiile vizitate. Cele mai sărace sunt în stânga, cele mai bogate în dreapta, iar restul la mijloc, după cum spune şi conceptul.Putem să mergem în jos şi să vedem diferitele familii vizitate până acum. Aici, de exemplu, avem o familie din Zimbabwe, una din India, una din Rusia şi una din Mexic. Putem să navigăm şi să vedem familiile în acest mod. Dar putem alege şi dacă vrem să vedem anumite ţări sau regiuni şi să le comparăm sau dacă vrem să vedem alte lucruri.

Să mergem la uşile de la intrare şi să vedem cum arată. Daţi click aici şi se vor afişa uşi din întreaga lume, ordonate după venit. Putem vedea marea diferenţă dintre familiile din India, Filipine, China sau Ucraina, de pildă.

Ce se întâmplă dacă intrăm în case? Putem vedea paturile. Iată cum arată ele. Nu seamănă cu pozele din revistele lucioase, dar nu arată nici ca imaginile înspăimântătoare din presă. Țineţi minte că studenţii din Suedia credeau că sunt pe la mijloc ca venituri. Să mergem acolo. Facem zoom, alegând mijlocul străzii, astfel, apoi îi întrebăm pe studenţi: Aşa arată dormitorul vostru? Nu prea s-ar simţi ca acasă. Mergem mai jos şi vedem dacă le place mai mult aici. Nu, vor spune ei, nu aşa arată un dormitor suedez obişnuit. Mergem aici, sus, şi deodată încep să se simtă ca acasă. Aici, în această imagine, vedem dormitoare din China, Olanda, Coreea de Sud, Franţa şi Statele Unite, de exemplu.Putem face click aici. Dacă vrem să ştim mai mult despre familie, despre casa în care se află acest pat, facem click pe el şi mergem la familie, apoi putem vedea toate fotografiile făcute acolo. Putem merge şi în direcţia aceasta. Și, desigur, oricine îl poate utiliza gratuit. Mergeţi aici şi adăugaţi mai multe imagini.

Preferatele mele sunt cele pe care toţi încearcă să mă facă să nu le arăt. Am să vi le arăt acum: e vorba de toalete. Nu prea e permis să te uiţi la toaletele oamenilor, dar acum putem face şi asta, nu-i aşa? Aici avem o mulţime de toalete. Arată cam ca acelea cu care suntem obişnuiţi, da? Sunt din China, Olanda, Statele Unite, Nepal şi aşa mai departe. Ucraina, Franţa... Arată destul de similar, nu?Dar nu uitaţi, suntem în partea de sus. Haideţi să vedem toate toaletele. Acum par destul de diferite, nu?

În acest mod, putem naviga vizual prin categorii de imagini, folosind fotografiile ca şi date. Dar nu orice lucru se potriveşte cu o fotografie. Uneori e mai uşor să înţelegi ce fac oamenii, aşa că avem şi fragmente video cu activităţi de zi cu zi, cum ar fi spălatul pe mâini, spălatul hainelor, spălatul pe dinţi, şi aşa mai departe. Am să vă arăt un scurt fragment cu spălatul pe dinţi, şi vom începe din partea de sus.

Iată oameni care se spală pe dinţi. E interesant de văzut cum acelaşi tip de periuţă de plastic e folosit în toate aceste locuri în acelaşi fel, nu-i aşa? Unii sunt mai perseverenţi ca alţii... dar periuţele sunt la fel. Apoi, mergând spre partea mai săracă, începem să vedem oameni care folosesc beţe sau uneori se spală pe dinţi cu degetul. Această femeie din Malawi, de exemplu, când se spală pe dinţi, răzuieşte nişte lut de pe perete, îl amestecă cu apă şi aşa se spală. De aceea, în materialul Dollar Street, am etichetat acest obiect nu doar ca perete, ceea ce chiar este, ci şi ca pastă de dinţi, deoarece e folosit şi pentru asta. Putem spune că în partea mai săracă a străzii veţi folosi un băţ sau degetul. Mergând spre mijloc, veţi începe să folosiţi o periuţă de dinţi, iar în partea de sus veţi avea câte o periuţă fiecare. E destul de drăguţ să nu foloseşti aceeaşi periuţă de dinţi cu bunica.

Ne putem uita şi la unele ţări. Aici avem distribuţia veniturilor în Statele Unite, cu majoritatea oamenilor în mijloc. Am vizitat familia Howard, din partea mai bogată. Iată casa lor aici. Și am vizitat o familie din partea mai săracă, aici. Ce putem face acum este să comparăm instantaneu lucrurile din casele lor. Să ne uităm la sertarul cu tacâmuri. Iată imaginea de la familia Hadley: toate tacâmurile sunt într-o cutie din plastic verde. Au mai multe tipuri diferite, unele din plastic, în timp ce familia Howard are un sertar din lemn cu compartimente mici în interior şi o secţiune pentru fiecare tip de tacâm. Putem să adăugăm mai multe familii şi să vedem chiuvetele din bucătărie sau poate sufrageriile.