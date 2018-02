Ministrul Muncii, despre salarizare: Abia în anul 2022 se va echilibra sistemul

Ministrul Muncii a dat un exemplu de calcul pe legislaţia veche: un bugetar cu 2.000 lei salariu primea o creştere de 15 %, respectiv 300 lei, iar un bugetar cu 20.000 lei primea o creştere tot de 15%, adică de 3.000 lei. "În acest fel, s-ar fi adâncit şi mai mult dezechilibrele şi nu am fi putut să stabilim criterii corecte", a spus Vasilescu.

Aceasta a precizat că "un alt principiu a fost acela că la muncă egală, trebuie să fie salarii egale", dar a adăugat că "în sistem, însă, un consilier de ministru de la Ministerul Economiei avea un salariu de 4.477 lei, iar un consilier de la Ministerul Sănătăţii avea 12.000 lei, mult peste un secretar de stat". De asemenea, un director la Ministerul Agriculturii avea 12.498 lei, de la Ministerul Economiei 3.560 lei, iar de la Ministerul de Externe 18.280 lei.

Lia Olguţa Vasilescu a explicat că pe parcursul mai multor ani, s-au asimilat prin diferite acte normative care nu au ţinut cont de echilibrul sistemului, fie ocupaţii gen IT-it cu magistrat, fie funcţionar public cu ambasador, reprezentând salarii nejustificat de mari în raport cu funcţii similare din sistemul public.

"Din cauza acestor dezechilibre atât de mari, abia în anul 2022 se va echilibra sistemul, în sensul ca aceeaşi funcţie şi gradaţie să fie plătite la acelaşi nivel, indiferent de instituţia publică. Să nu uităm însă, că bugetarii cu salarii de lux sunt oricum avantajaţi faţă de ceilalţi, în sensul că, cei care au creşteri prevăzute etapizat, abia în anul 2022 îi vor ajunge din urmă pe aceştia care se opresc, de luna aceasta, direct la grila din 2022", a arătat ministrul Muncii.

Ea a făcut câteva precizări privind evoluţia salariilor.

În anul 2018, toţi bugetarii au o creştere de 25% pe brut, de la 1 ianuarie, cu două excepţii: cei care coboară direct în grila din 2022, adică cei cărora le-au fost ajustate salariile; cei care au o creştere mai mare de 25%, adică 28,5%, cum ar fi IT-iştii, cercetătorii, persoanele cu handicap şi lucrătorii sezonieri.

În acelaşi timp, personalul didactic auxiliar va mai avea de la 1 martie o creştere de 20%, iar medicii şi asistentele urcă direct pe grila din 2022.

Din anul 2019, bugetarii vor avea creşteri diferite, astfel încât cei cu salarii mai mici vor avea o creştere mai mare, iar cei cu salarii mari vor stagna sau vor avea creşteri mai puţin semnificative.

De exemplu, în lege sunt prevăzute, la fiecare familie ocupaţională, grile de salarizare cum ar fi suma de 6.000 lei pentru un consilier. Un bugetar care acum are peste 6.000 de lei, de la 1 ianuarie 2018 este coborât în grilă direct la 6.000 lei. Are 7.000 acum, va avea 6.000. Un alt consilier, de acelaşi rang, care are 2.000 şi trebuie să ajungă la 6.000, creşte anual, din 2019, cu ¼ din diferenţă, adică 1.000 de lei anual, în fiecare din cei 4 ani, până în 2022. Alt consilier, tot de acelaşi rang dar care este salariat într-o altă instituţie bugetară, care are salariul de 5.000 lei şi trebuie să ajungă tot la 6.000, va creşte tot cu ¼ din diferenţă anual, adică 250 de lei.