Olguţa Vasilescu, despre moţiunea împotriva ei: Se fac confuzii între Ministerul Muncii şi Finanţe

"Nu am văzut textul moţiunii simple, doar declaraţiile pe care le-a făcut o domnişoară senator sau deputat, nu ştiu exact ce este. Am văzut că în continuare se fac confuzii între Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe, dar e de aşteptat din partea dumnealor. Eu mă bucur de faptul că voi avea o tribună la care să spun ce am făcut, în primul rând anul trecut", a spus Olguţa Vasilescu, luni, la Parlament.

Liberalii depun luni moţiunea simplă împotriva ministrului Muncii, intitulată "Lia Olguţa Vasilescu - ministrul minciunii şi al injustiţiei sociale", conform unei decizii luate în conducerea formaţiunii.

Deputatul PNL Mara Calista a prezentat principalele teme ale moţiunii simple.

"Temele principale pe care ne-am axat au fost actele normative care nu au făcut decât să creeze un haos şi mai mare în sistemul de salarizare, dar şi în cel fiscal: Legea 153, Legea salarizării unitare, care nu a mai fost unitară şi a devenit legea salariilor negative; Ordonanţa 4 - care privea supraimpozitarea contractelor part-time; Ordonanţa 79 privind transferul contribuţiilor de la angajator către angajat; Ordonanţa 82 - care diminuează cu până la 30% punctul de pensie acordat pensionarilor începând cu anul 2018 şi scăderea procentului în ceea ce priveşte scăderea pilonului 2 de la 5,1 la 3,75%; Ordonanţa 60 privind unităţile protejate şi amenzile din ce în ce mai mari care vor fi aplicate mediului privat din România care nu angajează minim 4% persoane cu dizabilităţi şi, nu în ultimul rând, Ordonanţa nr. 3/2018, emisă în cursul săptămânii trecute, cea care a primit aviz negativ de la, culmea, ministrul Justiţiei al PSD, pentru că într-adevăr creează o discriminare şi se încalcă un principiu constituţional în ceea ce priveşte salarizarea şi fiscalitatea în România", a explicat deputatul liberal.

AGERPRES