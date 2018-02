Vacanțe cu senzații tari și multă adrenalină

Mădălina Bălăceanu sâmbătă, 17 februarie 2018

Oamenii s-au săturat de vacanțele obișnuite și vor să experimenteze senzații noi, să facă lucruri deosebite de care să-și amintească mereu. Așa că turismul de aventură are, de la an la an, noi adepți.