Eugen Anicescu, Coface: Va fi o certitudine faptul că ne vom confrunta cu o recesiune economică

'Cred că ne-am atins anumite limite la creşterea economică. Cum vă simţiţi cu o creştere economică de 7% ? Este ca şi cum ne-am fi dopat, pentru că este o creştere peste potenţialul nostru. Ar trebui să plutim, dar eu nu simt astăzi cred că nici dumneavoastră. Cred că suntem peste potenţial în acest moment şi este mai important să reuşim să menţinem ratele creşterii rezonabile de-a lungul timpului decât să mergem în salturi, cu amplitudinea pe care am cunoscut-o şi în trecut. Eu cred în stabilitate, nu neapărat în a fi primul din lume la creştere economică. Fără să-mi doresc să stric petrecerea, m-aş uita şi la anumite voci care spun că, din perspectiva lungimii ciclului de creştere economică prin care am trecut, poate că ar fi bine să ne gândim şi dacă nu cumva am depăşit vârful acestui ciclu de creştere şi poate în perioada următoare cum ar fi să încercăm să determinăm momentul, pentru că nu avem globul de sticlă. Este o certitudine că, la un moment dat, ne vom confrunta şi cu o recesiune. Atunci cred că ar trebui să vorbim şi despre ce se va întâmpla dacă acest lucru se va produce şi cum ar trebui să ne pregătim', a declarat Anicescu.

Conform datelor prezentate de către reprezentantul Coface România, companiile din România nu arată mai bine decât în 2007, iar pe baza bilanţurilor din 2016, acestea îşi încasează creanţele în 104 zile, faţă de 60 zile. De asemenea, în 2016 aveau un grad de capitalizare mai redus - de 28%, comparativ cu 35% la momentul 2007.

'Practic, în acest moment, per ansamblu, companiile româneşti au un capital circulant negativ. Acest lucru arată că, în ansamblu, companiile au slăbit, dar nu voi spune că nu sunt şi companii care, de-a lungul acestor ani, s-au consolidat. Vedem că, dacă în 2007, cele mai mari companii din România realizau 35% din cifra de afaceri a economiei, în 2016 deja realizează 50%. Din punctul meu de vedere, toxicitatea acestui fenomen este faptul că scade potenţialul celorlalte companii de a realiza marja de capitalizare, pentru că mediul economic se restrânge către vârf, iar piramida se ascute foarte mult. Practic, 38% dintre companii sunt mai vechi de cinci ani de zile, deci abia au intrat în economie şi nu au apucat să se capitalizeze, nu au experienţă. Avem 28% firme fără activitate şi 45% dintre companii cu capitalizare negativă. Din acest date rezultă că nu suntem pregătiţi, se pare, pentru următoarea recesiune', a menţionat Eugen Anicescu.

Coface România a organizat, miercuri, cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei de Risc de Ţară, eveniment care îşi propune să acopere toate aspectele majore ale provocărilor macroeconomice prezente şi ale mediului de afaceri regional, concentrându-se pe Europa Centrală şi de Est şi România.